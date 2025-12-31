流感高峰常胸痛气促？恐并发肺炎/心脏衰竭 医生揭流感重症6大症状

天气转冷，流感来势汹汹。欧美多个国家及日本，更出现一种甲型流感变异病毒株「H3N2-K」。有医生列出6大严重症状，可能代表流感发展至危及生命，提醒大家不要对病情掉以轻心。

流感出现胸痛气促恐并发肺炎/心脏衰竭 医生揭重症6大症状

根据外媒《Mirror》报道，「H3N2-K」又被称为「K分支」（subclade K）和「超级流感」。根据病毒历经了7次突变，传染力极强，导致感染病例破纪录激增。英国全科医生Dr. Donald Grant表示，在流感爆发期间，人们可能会让对身体不适掉以轻心，认为只是一般流感症状，却可能是发展成更严重疾病的迹象。他列出6种不寻常的症状，恐是病情加重或已出现并发症的警号。

流感症状｜1. 呼吸急促或胸痛

患流感时呼吸急促和胸痛虽然常见，但也可能是发展成更严重疾病的迹象，例如肺炎。呼吸急促也表明有潜在的哮喘或慢性阻塞性肺病的可能性，这些问题在寒冷季节可能会加重，更有可能是心脏衰竭的征兆。因此务必去看医生，寻求进一步的诊断，万一延误治疗，可能会导致感染加剧或增加住院的风险。

流感症状｜2. 发烧持续超过5天

一般流感发烧可能会持续长达一周，最严重阶段通常维持3天。但如果高烧持续或加重超过4-5天，则可能是肺炎或细菌感染的征兆，如果感染会扩散到血液中，恐引发危及生命的败血症。持续发烧是身体正在对抗感染或疾病的明显讯号，需要就医，不能忽视。

流感症状｜3. 脱水和无法摄入液体

出汗、呼吸急促而浅、呕吐和腹泻都会导致体液和电解质迅速流失，严重影响人体水分含量。但即使是严重的流感，通常也不会长时间阻止身体摄取水分。如果由于持续呕吐或腹泻而无法保持水分，可能反映出现了更严重的潜在健康问题，例如肠胃疾病。一些非处方药物可以帮助补充流失的体液，不过更建议求医，由医生提供更符合个人病情的治疗建议和药物。

流感症状｜4. 意识混乱或认知困难

生病时不像平日的自己般清醒是很正常的，但如果突然感到困惑、无法集中注意力或出现其他认知问题，就需要认真重视。因为流感可能会导致疲劳，但不会令意识混乱、注意力难以集中或极度困倦。认知困难通常是低氧血症、严重脱水或败血症的征兆，这些症状都并非流感的典型症状，需要紧急就医，不可视作普通的流感症状而置之不理。

流感症状｜5. 症状先有好转，后突然恶化

如果感觉好转，之后又突然病情加重，可能也是流感发展成其他疾病的迹象。一般而言，流感症状会在几天内逐渐好转，但症状突然恶化可能是细菌感染的预警，例如支气管炎。病情反弹甚至变得更严重，通常代表发生了需要进一步评估诊断的并发症。持续监测症状的改善情况，也是康复过程中的重要部分。

流感症状｜6. 异常剧烈的肌肉疼痛

流感引起的身体疼痛，是由免疫系统为对抗病毒而释放的发炎物质所造成的。由于是属于常见症状，因此很容易令人将严重的或不寻常的肌肉痛误认为是正常情况。如果肌肉疼痛剧烈得导致行动或日常活动困难，则可能预示著更严重的感染。在极少数情况下，更可能是横纹肌溶解症的征兆，这是一种肌肉组织分解的疾病，因此若出现肌肉剧痛伴随身体无力，务必立即就医。

甲型流感/乙型流感 哪种死亡率最高？

根据衞生署资料，季节性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，已知可感染人类的季节性流感病毒有3种类型：甲型、乙型和丙型。其中甲型与乙型流感占感染的大多数，而多年来流感疫情爆发，通常都与甲型病毒有关。

1. 如何分辨甲型流感？

常见症状：发烧、发冷、头痛、咳嗽、喉咙痛及流鼻水

高风险人士：长者、小朋友或免疫力较低人士受感染后，可能会出现支气管炎或肺炎，甚至脑炎、心肌炎或心包膜炎等并发症，最严重可致命。

严重程度/死亡率：病情一般较严重，死亡率较高。

传染力：传染及致病能力较高，为目前主要会造成流感大流行的流感病毒。当新型甲型流感出现时，有可能导致新一波的流感爆发

2. 如何分辨乙型流感？

常见症状：与甲型流感相似。

传染力/严重程度/死亡率：病情一般较甲型流感轻微，死亡率较低。演化速率较甲型流感病毒低2至3倍。

衞生署指，流感高峰期一般为每年1月至3月，或4月及7至8月。大部分人患上流感后能自行康复，症状较轻微的人士应要有充足休息和多喝水。若出现流感病征，不应上班或上学。如果病征持续或恶化，应立即求诊。

流感有哪些症状？与一般感冒有何分别？

据衞生署资料，流感高峰期一般为每年1月至3月，或4月及7至8月。其症状、可能出现的并发症和痊愈期，与普通感冒有何分别？

常见症状：

流感：发烧、咳嗽、喉咙痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、头痛、呕吐、腹泻等

感冒：喷嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、声嘶、头痛、发烧

并发症：

流感：支气管炎或肺炎

感冒：可能有零星发冷、连带疲倦、流汗、肌肉及关节疼痛

流感/感冒 潜伏期：

流感：约1-4日

感冒：约1-3日

流感/感冒 流行期：

流感：每年1月至3月，或4月及7至8月

感冒：一年四季

流感/感冒 痊愈期：

流感：约2-7日可自行痊愈

感冒：约2-5日可自行痊愈

传染途径：

流感：透过飞沬直接传播，或经接触间接传播

感冒：吸入或接触带有传播性的呼吸分泌物

痊愈方法：

流感：充足休息、多喝水，如医生处方可服抗病毒剂减轻病情

感冒：多饮清水、进食有营养及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙盐水漱口3次或以上

