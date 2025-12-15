1日1苹果防肾病？专家推荐6种护肾水果 吃这种患肾病风险降16%

【护肾水果】肾病是本港第六大致命疾病，每年夺去逾千港人性命。吃甚么有效预防肾病？有专家推介6种水果有助保护肾脏健康，除了可每日食吃苹果，更有一种水果可将患肾病风险降低16%。

1日1苹果防肾病？专家推荐6种护肾水果

据外媒《EatingWell》报道，肾脏每天都在执行过滤废物、平衡体液，以及维持体内必需营养素稳定水平的重要工作。饮食对肾脏健康至关重要，尤其是水果，富含维他命、矿物质、抗氧化剂和膳食纤维，有助于保护这些关键器官。一项研究分析超过98,000名参与者的数据后发现，摄取较多水果患肾脏疾病风险能降低6%至8%。然而，并非所有水果对肾脏健康都有同样的益处，报道引述多位专家与营养师特别推荐以下6种最有益于肾脏健康的水果：

护肾水果｜1.红提子

含有植物化学物质白藜芦醇，是一种强效抗氧化剂，有助于保护细胞免受损伤，并减少全身发炎，包括肾脏的发炎反应。此外，与其他水果相比，红提子的钾含量较低，因此是肾脏健康的理想选择。建议可以直接食用新鲜红提子，也可以冷冻后作为清凉甜品，或加入沙拉中增添甜味。

护肾水果｜2.苹果

苹果具有抗发炎特性和可溶性纤维，有助于降低血液中的胆固醇和血糖水平，而这两项益处对糖尿病肾病变和高血压肾病都至关重要。此外，苹果中的可溶性纤维也有助于维持消化系统健康，并能延长饱足感。一天一苹果不仅远离医生，还有助于肾脏健康。

护肾水果｜3.蓝莓

蓝莓富含花青素和维他命C，具有强大的抗氧化和抗发炎作用。花青素赋予蓝莓深蓝色泽，能有效对抗氧化压力与发炎反应，防止肾脏细胞长期受损。研究显示，常摄取蓝莓、苹果等水果的人，罹患慢性肾病的风险降低16%，这归功于这些水果中的类黄酮成分。无论是新鲜或冷冻蓝莓，都适合加入早餐、乳酪或冰沙中食用。

护肾水果｜4.柠檬

柠檬富含柠檬酸盐，有助于抑制草酸钙结石的形成。在水中添加柠檬片不仅能增添风味、帮助身体保湿，充足的水分摄取对肾脏健康尤其重要。此外，柠檬中的维他命C，还具有抗氧化保护作用。

护肾水果｜5.菠萝

富含维他命C、锰和膳食纤维，并含有抗发炎与抗氧化的植化素，有助维护肾脏健康。其中所含的凤梨蛋白酶，更是一种具抗发发炎特性的酵素。菠萝的钾含量低于许多其他水果，对需要控制钾摄取的人来说是很好的选择。

护肾水果｜6.覆盆子

覆盆子是膳食纤维含量最高的水果之一，每杯约240毫升含8克膳食纤维。膳食纤维对于调节血糖、促进规律排便至关重要。对糖尿病患者而言，稳定血糖是保护肾功能的关键。糖尿病是肾脏疾病的主要风险因子，因此透过摄取覆盆子等高纤食物来稳定血糖，有助于长期保护肾功能。覆盆子还富含维他命C、锰和抗氧化剂，能帮助抵抗发炎反应。

5招吃水果秘诀 烘焙食品中可加入这种

报道引述专家和营养师们，推荐以下4大方法将这些水果融入日常生活中，进一步促进肾脏健康：

混搭食用：制作水果沙律或冰沙是将多种水果结合、打造营养丰富超级食物的好方法。将上述提到的几种水果混合在一起，能获得最大的健康益处。 巧妙调味：以柠檬或莱姆汁代替盐来提升菜肴风味，这种简单的替换不仅有益肾脏健康，也能为鱼类、蔬菜等各式料理增添鲜明清新的口感。 选购与保存技巧：购买当季新鲜水果，既便宜又有品质。家后立即清洗、切块，放入透明容器中并置于冰箱最显眼处，这样在想吃时就能方便取用。 水果加入烘焙：在松饼或其他烘焙食品中加入苹果酱，这样既能增添天然甜味与湿润度，又能减少额外添加糖和脂肪的需求。 备存冷冻水果：冷冻水果通常在最佳成熟期采摘，且往往更实惠，也不易像新鲜水果那样快速变质。冷冻浆果尤其适合制作冰沙，使用时无需额外准备。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《EatingWell》、医管局

延伸阅读：专家教1分钟护肾按摩术 预防肾衰竭/降血压 腰围4天瘦2cm！

---

相关文章：

乱吃黑豆芝麻伤肾？医生推荐3大黑色食物 排毒/抗炎/抗氧化 肾病患者可安心吃

护肾饮食｜ 饮食5招防肾病稳血压 医生推荐4大无盐早餐组合 1类食物藏高盐陷阱

饮汤可改善肾功能？医生教煲11种护肾汤水 这款更控血糖免洗肾

护肾食物｜30岁女「吃苦」改善肾小球炎 医生推荐3大护肾苦味食物 苦瓜仅排第3名？