168断食恐增心脏病风险91% 专家推荐7个长寿习惯 社交/做义工更有效

【长寿饮食/长寿秘诀】人类的寿命越来越长，但随著年龄增长，罹患关节炎、糖尿病、心脏病等疾病的风险也会增加，并日益影响正常生活。虽然人们普遍希望长寿，但提高晚年生活质素也十分重要。有专家推荐7大长寿习惯，让大家活得更长久、更健康。原来168断食好伤身？社交、做义工、睡眠规律更有效？

168断食恐增心脏病风险91% 专家推荐7个长寿习惯

综合外媒报道，多位长寿专家分享了所奉行的7个健康习惯，不须花费高昂的金钱去实践，同时能够令生活变得更丰盛精彩：

专家推崇7个习惯延长健康寿命：

1. 活出意义

堪萨斯州立大学（Kansas State University）专门研究健康老化的副教授Erin Martinez博士表示，想要活得更长久、更健康，首要方法是活出意义。意味著大家每天都要为自己找到一个清晰的生存理由。意义不必非常宏大，可以是一些微小但有意义的事，例如打理花园、照顾宠物或维系人际关系。当拥有人生目标，就会更关注自己的健康。

最近发表在《美国老年精神病学杂志》（The American Journal of Geriatric Psychiatry）上的一项研究也强调了存在意义的另一项益处：预防脑退化症。研究人员发现，对生活有更高目标感的人患认知障碍症的可能性减低28%。

2. 保持社交

保持社交有助预防认知能力下降。多项研究表明，社交孤立会导致老年人记忆力衰退，并可能引发脑退化症。长期持续的孤独感会导致大脑萎缩。另一项研究发现，童年时期经历过孤独的人，即使这种孤独感没有持续到成年，也可能增加罹患失智症的风险。从另一角度指，人际关系的质素是长寿、幸福和健康人生的最大因素，身边的人会影响人们生活的各方面，这是哈佛大学一项持续87年的研究得出的结论。

西北大学范伯格医学院波托克斯纳克长寿研究所（the Potocsnak Longevity Institute）所长Douglas Vaughan博士指，社交关系对健康长寿的影响力不亚于任何药物。融入社会和有意义的人际关系能够降低炎症，减弱压力激素反应，并像戒烟一样有效地降低死亡率。

3. 与不同年龄层的人建立联系

Erin Martinez博士说，与不同年龄层的人建立跨代联系对身心健康大有裨益，「忘年之交」包括指导年轻人、向长年人士学习，或仅仅是与各个年龄段的邻居互动，都能为长期的健康带来显著益处，让保持头脑敏锐、视野开阔，并增强归属感。

4. 避免坏习惯

Erin Martinez博士指，延长寿命最有效的方法就是不做会缩短寿命的事情。吸烟、饮酒、吸毒、分心驾驶等习惯会增加早逝的风险。一项2012年的研究发现，健康的生活方式可以使女性的寿命延长5年，男性延长6年。

研究发现，吸烟会增加罹患癌症、中风、心脏病、肺部疾病，以及其他一系列健康问题的风险。同样，每周饮酒量超过14个单位，会增加患上危及生命的疾病的风险，包括口腔癌、咽喉癌、乳癌、中风、心脏病、肝病、脑损伤和神经系统损伤。

5. 做义工

义工及志愿服务能够建立社会联系，锻炼身体，并培养使命感，对抗孤独和抑郁。研究一致表明，义工往往更长寿，并且在各个年龄阶段都拥有更高的幸福感和满足感。2005年的一项研究发现，70岁及以上的经常做义工的人死亡率显著低于不做义工的人。

6. 调整饮食习惯

大量证据表明，经常吃蔬菜、水果、坚果、豆类和全谷物，尽量减少超加工食品摄取的地中海饮食最有益于健康。然而，进食时间也很重要。近年很多人采用的间歇性断食方法，（在特定时间内进食）并不比饮食控制更能有效减肥。间歇性断食虽然可以使消化功能与其他系统讯号（如睡眠）协调一致，从而带来减肥、改善心脏健康、调节血糖水平等健康益处。但有令人担忧的研究表明，8小时限时进食（168断食）会使心血管死亡风险增加91%，不建议儿童、18岁以下青少年、孕妇或哺乳期妇女、糖尿病患者或有饮食失调史的人进行。

7. 规律的睡眠时间

睡眠是身体的修复程序。Douglas Vaughan博士指，保持规律的睡眠十分重要，规律的睡眠时间和质素能够恢复代谢平衡，维持血管功能，并稳定免疫讯号。

他补充，长期睡眠不足或不规律会加速生物衰老标志物的出现，例如表观遗传漂移和胰岛素抵抗，而稳定的生理时钟则与更健康的寿命轨迹相关。生理时钟是人体自然的24小时周期，负责调节睡眠、觉醒周期。建议健康的成年人每晚应睡7到9小时。研究表明，长期睡眠不足会增加高血压、糖尿病、肥胖、忧郁症、心脏病和中风的风险。

资料来源：《Daily Mail》、《Huffington Post》

延伸阅读：89岁婆婆从不生病不吃保健品 公开5大长寿习惯 一日三餐这样吃！

---

相关文章：

长寿专家盼活到120岁 公开4大延寿习惯 少吃2种肉防糖尿病/心脏病

92岁厨师公开长寿秘诀 3招逆转糖尿病前期 推荐2大养生食谱

健康长寿必吃！营养师推介9大「超级食物」常吃这款水果防心脏病/糖尿病

研究证50岁前做好5件事 可延寿14.5年 90岁前死亡风险减35%