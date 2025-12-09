49岁偶像剧男神腰背痛揭患甲状腺癌 历两次手术保命 解构5大病征+预防方法

49岁新加坡男星立威廉曾演出多部人气偶像剧如《天国的嫁衣》、《放羊的星星》、《微笑pasta》而走红。他数个月前因腰酸背痛，求医检查后揭罹患甲状腺癌2期，并进行了2次手术切除肿瘤，至今仍然持续治疗中。事实上，甲状腺癌是本港常见癌症第8位，且有机会在康复多年后复发。有哪些征兆可能是患上甲状腺癌？

49岁偶像剧男神腰背痛揭患甲状腺癌 历两次手术保命

立威廉日前接受台媒访问，透露自己患癌的消息。在今年7、8月，他带著女儿到印尼旅游返回新加坡后，因为腰酸背痛而到医院检查。虽无异状，但在医生的建议下进行了全身健康检查，经磁力共振检查后，竟发现甲状腺有3cm大的恶性肿瘤。他在9月进行了2次手术，分别取出3cm和1.1cm的肿瘤。医生告知他99%的肿瘤已切除，但有扩散的疑虑，肺部已照出有结节，因此后续还要追踪和治疗，每个月都要吃药控制。

49岁立威廉自揭罹患甲状腺癌2期：

立威廉今天（9日）在IG发文表示：「有时候你会觉得某些事永远不会发生在自己身上，只会发生在别人身上。」他提到，在几个月前、被诊断出罹患甲状腺癌初期，觉得整个世界都崩塌了。但当现实摆在眼前后，他决定积极面对一切，努力复原。

他表示，自己现在能正常活动，但曾经有一段时间无法做任何日常的事情，抗癌的几个月并不轻松，除了身体的状况，精神状态也很糟糕，害怕无法亲眼见证女儿的成长，更不想让85岁的母亲担心。经过了两次手术和一些放射治疗，眼下情况正在好转，暂时战胜了癌症，但他形容，与癌症的战争远未结束，「每个月到医院验血，以及终生服药，已经成为我新的生活常态。」

甲状腺癌5大病征 沙声/颈部硬块要注意

根据本港医管局资料，甲状腺位于颈部前面咽喉下面，呈蝴蝶状，属于内分泌组织，负责分泌甲状腺素，以调节新陈代谢、血糖、心跳和肾功能等。当甲状腺的细胞异常增生，旧细胞又未曾死亡，细胞便会不断堆积，形成癌肿瘤。其发病过程很缓慢，由癌细胞出现到发病可能历时数年；也正因如此，患者有机会在多年后再次复发，所以必须定期跟进。

甲状腺癌的早期征状并不明显，可能使人忽略或以为是其他疾病。较常见的征状包括以下5种：

抚压颈部前端时发现无痛硬块，并日渐增大

声音持续沙哑

颈痛或喉咙痛，有时连耳朵也感到痛楚

吞咽或呼吸困难，有压迫感

持续咳嗽，但没有其他感冒迹象

甲状腺癌6大风险因素 饮食缺碘更高危

医管局指出，甲状腺癌可能与以下因素有关：

曾接触大量辐射：例如幼年时曾接受过头颈X光照射或放射治疗，又或生活环境中有高密度的放射线，过往外国核电厂发生辐射泄漏事件后，该地区的人患甲状腺癌的比率也特别高。

家族遗传：家族中曾有人患过甲状腺肿瘤、家族性甲状腺髓质癌、多发性内分泌肿瘤及遗传性大肠瘜肉等均有较大机会患上甲状腺癌。

个人病历：本身曾患过甲状腺肿瘤或甲状腺良性结节等疾病，患上甲状腺癌的机会也较高。

性别：女性患甲状腺癌的机会较男性大。

饮食：饮食中缺乏碘亦有可能增加患上甲状腺癌的机会。

年龄：很多甲状腺癌的患者都是40岁以上的人士。

惟目前医学界对甲状腺癌的成因仍不清楚，因此未有预防方法，如果家族曾有人患上甲状腺癌或甲状腺异常的疾病，应特别提高警觉，最好每半年自我检查颈部，并定期做超声波检查。

