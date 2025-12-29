脂肪肝元凶不只油？3大坏习惯致免疫细胞失控发炎 医生教吃3类食物逆转脂肪肝

【逆转脂肪肝】很多人以为没有大鱼大肉就不会患脂肪肝，其实脂肪肝元凶不只是饮食及坏油脂。有医生分析指，有3大恶习会令细胞失控发炎，导致脂肪肝情况恶化。医生更建议了5招策略，加强保护肝脏，逆转脂肪肝。

脂肪肝元凶！3大恶习致免疫细胞失控发炎

遗传优生科医生张家铭近日在个人Facebook专页引用2025年刊登于《细胞通讯与讯号》期刊的研究指，巨噬细胞的修复功能被生活恶习影响，导致脂肪肝恶化。他解释「肝脏不是突然坏掉的」，肝脏里常驻的巨噬细胞每天都在努力维持平衡，「叛变」的原因在于新来者：

当肝细胞因过多脂肪堆积而承受脂毒性（lipotoxicity）压力时，会释放危险讯号，招募新的免疫细胞进入肝脏。

新来的「单核细胞衍生巨噬细胞」在不良生活习惯如脂肪、压力、睡眠不足与肠道发炎的影响下，会变得暴躁、敏感，容易误判敌我，放大发炎反应。

张医生强调，代谢功能异常相关脂肪性肝炎（MASH）并非突然发生，而是身体长期承受压力后的累积结果。以下3种常见生活习惯会改变肝脏守卫「巨噬细胞」的性质：

伤肝习惯｜1. 吃油太多

原因：饱和脂肪会刺激巨噬细胞的TLR2/4警报系统，让它们把正常情况误以为是攻击，变得更敏感、易怒，肝脏更易发炎。

高危饮食： 饱和脂肪太高的油，如猪油、牛油、奶油、椰子油、棕榈油 Omega-6过量的精制植物油，如大豆油、玉米油、葵花油、葡萄籽油，外食及加工食品常用 高温油炸食品，如盐酥鸡、薯条、炸鸡、炸猪扒、油条等



伤肝习惯｜2. 久坐不动

原因：肝脏缺乏血流会导致脂毒性飙升，迫使巨噬细胞长期处于战斗模式。

高危习惯：连续坐3小时，对肝脏伤害比想像中大。

伤肝习惯｜3. 挨夜

原因： 挨 夜一晚就会升高肝脏促发炎因子IL-6、TNF-α，启动巨噬细胞的「发炎开关」，促使它们朝促炎与纤维化方向发展。

夜一晚就会升高肝脏促发炎因子IL-6、TNF-α，启动巨噬细胞的「发炎开关」，促使它们朝促炎与纤维化方向发展。 高危习惯：挨夜比吃油更伤肝。

肝脏细胞过劳5大警号 5招逆转脂肪肝

张医生提醒，若出现以下症状，可能是巨噬细胞过劳发出「求救警号」：

高油脂饮食后特别疲倦、精神差。 肚胀、食欲降、排便不顺。 挨夜后肝指数异常升高。 腹部莫名紧绷感。 睡眠充足仍感疲惫。

想让巨噬细胞回复正常，可参考以下5招策略：

逆转脂肪肝｜1. 智慧选油

避免常吃饱和脂肪、精制植物油、高温油炸食物，这些油脂容易刺激巨噬细胞警报系统，让肝脏更容易发炎。

逆转脂肪肝｜2. 定时活动

每50分钟起身活动，促进肝脏血流，给巨噬细胞「深呼吸」的机会。

逆转脂肪肝｜3. 规律作息

提早进食晚餐、维持规律睡眠，帮助巨噬细胞退出「战斗模式」。

逆转脂肪肝｜4. 压力管理

适时放松，避免压力荷尔蒙刺激发炎路径。因为人体越紧绷，巨噬细胞越不安。

逆转脂肪肝｜5. 3种食物护肠道

每日一餐深绿色蔬菜，补充苹果胶或燕麦，建立肝脏健康后盾。

张医生强调，肝脏的命运非「注定」，每天都能被重新调整；那些不起眼的习惯都在悄悄改变巨噬细胞，让它们慢慢回复原本的「守护、修复、建筑」角色。

脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

食欲不振 恶心 呕吐 右上腹不适 疲劳 如果病情严重时，可能导致肝脏肿大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫描、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

资料来源：遗传优生科医生张家铭、衞生署

