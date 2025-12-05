危疾先兆｜盘点13个身体夺命警号 这部位水肿恐患心脏病/肾病 夜间剧烈腹痛代表甚么？
更新时间：18:00 2025-12-05 HKT
【危疾先兆】想健康活到老，要学会辨识身体发出的危险警号。有专家警告，身体一些看似平常的症状，如腹部不适或手脚异常等，可能是患上危疾的早期信号，经常夜间腹痛恐要提防心脏、肾脏或脑血管等潜在的严重疾病。立即看看身体有没有以下13个夺命警号、自测危疾风险！
危疾先兆｜盘点13个身体夺命警号 这部位水肿恐患心脏病/肾病
据日媒《女性セブンプラス》报道，不少人以为腹痛多与消化不良或暴饮暴食有关。报道引述专家们表示，腹部若突然剧痛，可能暗藏主动脉剥离、肠扭转、卵巢扭转等严重疾病，不容小觑。
疼痛的类型和症状出现的时间是辨病关键，如果夜间或睡眠前腹痛需高度警惕，因为夜晚身体放松，副交感神经主导，日间未察觉的疾病及症状或显现，可能存在潜在疾病。另外，手脚痛、水肿、冰冷或麻木，绝非只是血液循环差或年老，实则可能是心脏、肾脏、神经的求救信号；异常出血也是癌症的重要征兆。
危疾先兆｜13个疾病征兆自测风险：
危疾先兆｜腹部异常的对应疾病：
|腹部异常征兆
|对应疾病
|突发性剧烈腹痛
|
大动脉剥离
|胃部灼烧刺痛
|
胃溃疡、十二指肠溃疡
|腹部右侧强烈疼痛
|
盲肠炎、憩室炎、胆囊炎
|肚脐附近至上方剧痛
|
急性肠系膜动脉阻塞
|腹痛伴随腹泻/血便
|
溃疡性大肠炎
|性行为后出血
|
子宫颈癌
|尿液呈粉红或红色
|
膀胱癌、肾脏癌
|粪便颜色改变
|
胃癌、大肠癌
危疾先兆｜手脚异常征兆的对应疾病：
|手脚异常征兆
|对应疾病
|脚部冰冷、行走时小腿疼痛
|
闭塞性动脉硬化症
|杵状指
|
肺癌、间质性肺炎
|经常撞到脚趾或手
|
认知症
|脚部水肿
|
心脏病或肾病
|手脚活动困难、麻痺
|
脑梗塞/脑中风
危疾先兆｜勿轻视身体讯号 及早求医
面对身体异常，专家建议别将身体不适简单归咎于错觉，要认真倾听身体发出的每一个讯号。任何持续、反复或加剧的腹痛、异常出血，以及不明原因的手脚水肿、麻痺、疼痛或改变，都应及时寻求医生协助，以免错失治疗的黄金时机。
资料来源：《女性セブンプラス》
---
