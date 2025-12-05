危疾先兆｜盘点13个身体夺命警号 这部位水肿恐患心脏病/肾病 夜间剧烈腹痛代表甚么？

【危疾先兆】想健康活到老，要学会辨识身体发出的危险警号。有专家警告，身体一些看似平常的症状，如腹部不适或手脚异常等，可能是患上危疾的早期信号，经常夜间腹痛恐要提防心脏、肾脏或脑血管等潜在的严重疾病。立即看看身体有没有以下13个夺命警号、自测危疾风险！

危疾先兆｜盘点13个身体夺命警号 这部位水肿恐患心脏病/肾病

据日媒《女性セブンプラス》报道，不少人以为腹痛多与消化不良或暴饮暴食有关。报道引述专家们表示，腹部若突然剧痛，可能暗藏主动脉剥离、肠扭转、卵巢扭转等严重疾病，不容小觑。

疼痛的类型和症状出现的时间是辨病关键，如果夜间或睡眠前腹痛需高度警惕，因为夜晚身体放松，副交感神经主导，日间未察觉的疾病及症状或显现，可能存在潜在疾病。另外，手脚痛、水肿、冰冷或麻木，绝非只是血液循环差或年老，实则可能是心脏、肾脏、神经的求救信号；异常出血也是癌症的重要征兆。

危疾先兆｜13个疾病征兆自测风险：

危疾先兆｜腹部异常的对应疾病：

腹部异常征兆 对应疾病 突发性剧烈腹痛 大动脉剥离 腹部血管发生大动脉剥离时，会引发强烈腹痛。 胃部灼烧刺痛 胃溃疡、十二指肠溃疡 空腹时或餐后立即出现若胃部或心窝处出现灼烧般刺痛；若恶化至胃肠穿孔，会转为剧烈疼痛。 腹部右侧强烈疼痛 盲肠炎、憩室炎、胆囊炎 由于相关内脏位置偏右，当这些部位发炎时，疼痛常集中于右腹部。 肚脐附近至上方剧痛 急性肠系膜动脉阻塞 因通往肠道的动脉阻塞，导致肠道血流急遽减少所引起。最严重可能导致肠坏死、败血症或多重器官衰竭。 腹痛伴随腹泻/血便 溃疡性大肠炎 持续出现原因不明的腹痛、腹泻或血便。即使好转，也容易反复发作。 性行为后出血 子宫颈癌 因性行为等刺激而出血，表示癌症可能已出现。 尿液呈粉红或红色 膀胱癌、肾脏癌 无痛性出血，导致尿液颜色从鲜红至黑褐、淡粉皆有可能。 粪便颜色改变 胃癌、大肠癌 若为胃部出血，粪便颜色会变黑；若为靠近肛门的直肠癌，则会出现鲜红色血便。

危疾先兆｜手脚异常征兆的对应疾病：

手脚异常征兆 对应疾病 脚部冰冷、行走时小腿疼痛 闭塞性动脉硬化症 动脉阻塞导致温暖血液无法输送至末梢，因而感到寒冷。此外，动脉硬化加剧使得足部无法获得足够的营养与氧气，轻微运动便会引发疼痛，休息片刻缓解后又复发，则可能患「间歇性跛行」。 杵状指 肺癌、间质性肺炎 指尖异常肿大，因指尖软组织异常增生所导致。 经常撞到脚趾或手 认知症 大脑功能衰退，导致原本无意识的避开障碍物行为变得困难。 脚部水肿 心脏病或肾病 心脏功能衰弱导致血液循环不良，引起足部水肿；或肾脏功能不佳，使蛋白质漏至尿液中而引发水肿。 手脚活动困难、麻痺 脑梗塞/脑中风 因脑部受损导致手脚活动困难。可能伴随麻木或完全麻痺，且常发生於单侧身体。

危疾先兆｜勿轻视身体讯号 及早求医

面对身体异常，专家建议别将身体不适简单归咎于错觉，要认真倾听身体发出的每一个讯号。任何持续、反复或加剧的腹痛、异常出血，以及不明原因的手脚水肿、麻痺、疼痛或改变，都应及时寻求医生协助，以免错失治疗的黄金时机。

资料来源：《女性セブンプラス》

