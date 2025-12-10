手脚冰冷｜女性更容易手冻脚冻 医生教吃3大暖身食物 从内暖到外摆脱「冻柑」

本港天气开始转凉，小心「冻柑」出没！有医生指出，手脚冰冷是因为血流到不了，当中女性比男性更常有这种困扰。他分享改善方法，包括重点保暖部位，并推介3大暖身食物，有助畅通血液循环，全身从内至外暖洋洋。

冬天手脚冰冷 女性更常见3大因素

有手脚冰冷问题的人，很多时候身体其他部位明明觉得温暖，但温暖到不了末端的手脚，手指和脚趾如冰一样。根据日媒《FNN》报道，日本福井县立济生会医院内科部长元雄良治医生指出，这与畏寒是不同的，畏寒的人通常是身体核心部位感觉寒冷，四肢冰冷是因为气温下降时，手脚末端的动脉无法充分扩张，导致血液难以到达身体末端所致。

元雄良治医生指，一般而言，女性比男性更容易出现手脚冰冷问题，背后有3大原因：

与男性相比，女性的肌肉量较少，肌肉产生的热量也较少。

血管的收缩和扩张与自律神经系统有关，而女性很容易受到荷尔蒙影响导致平衡状态被打破。

女性更常穿著低领的衣服和裙子，这些衣服容易令身体受寒。

摆脱「冻柑」必吃3大暖身食物 从内暖到外

元雄医生指出，要预防及改善手脚冰冷的症状，重点是由内而外地温暖身体，饮食和运动都是非常有效的方法：

运动 ：让肌肉发力就会像泵一样促进血液循环。要在寒冷冬天出门运动有些困难，但可以在家做一些伸展运动和深蹲，循序渐进地活动身体。

：让肌肉发力就会像泵一样促进血液循环。要在寒冷冬天出门运动有些困难，但可以在家做一些伸展运动和深蹲，循序渐进地活动身体。 饮食：多吃辛香料和根茎类蔬菜可以温暖身体，补充蛋白质则有助增强肌肉。

寒冷天气穿衣原则 3部位重点保暖

元雄医生特别提醒，有3个部位需要重点保暖：颈部、手腕和脚踝，都是动脉在体表出现的位置，确保这几个部位温暖，有助改善流向末端的血流，从而减少手脚冰冷。另外，随著气温下降、寒意来袭，比起一下子穿上很厚的衣服，不如循序渐进地调整，分段式增加上衣数量、厚度等，让身体逐渐适应寒冷，对健康更有好处。



不过，如果手指颜色发生变化，变成白色或紫色，或者左右手指的冷感差异很大，都可能是生病的征兆，建议求医检查。

用暖包暖手1动作更快发热

一到冬天，很多人喜欢拿著暖包温暖双手。台湾化学老师曾实测发现，以嘴巴靠近暖包吹一口气，可以其发热更快而且更温热，只须1分钟，就上升至38.5°C。相较之下，大家习惯用手搓揉暖包的动作，「捽」了3分钟，暖包也升至30.9°C。

他解释指，搓揉暖包会令当中的铁粉受热不均，而吹气可以让水气加速盐与铁粉的氧化作用，发热效果更好且更迅速。

