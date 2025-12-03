《非常盗》88岁摩根费曼公开不老秘诀 最爱1种全身运动 训练心肺/关节 

【长寿秘诀】荷里活影星摩根费曼(Morgan Freeman)现年88岁，多年来创造出众多经典角色，至今仍然非常活跃于幕前，更在最近上映的《非常盗3》回归饰演魔术师组织「天眼」首领。原来除了演员工作之外，他亦投入很多时间在一项最爱的运动上，帮助他维持健康。他还有哪些保持活力的秘诀？

《非常盗》88岁摩根费曼公开不老秘诀 最爱1种全身运动

摩根费曼在长达60年的演员生涯中，出演的电影作品超过100部，包括《月黑高飞》、《不败雄心》、《衰鬼上帝》、《非常盗》等经典之作，并曾获得奥斯卡金像奖与金球奖殊荣。年近90岁的他早前接受美国退休人员协会(AARP)访问，却透露自己没有退休的计划，现在很享受作为一个自由自在的演员。他分享自己保持活力的秘诀、人生智慧，以及对未来的规划。

1. 不断前进

摩根费曼引述95岁的演员奇连·伊士活(Clint Eastwood)说过的话：「别让老态占领自己(Don’t let the old man in)」。他认为「不断前进（Keep Moving）」是一切的秘诀，方法是每天早上起床，坚持去健身房锻炼，服用维他命，按时服用处方药。

他在2005年凭著《击情》夺得奥斯卡最佳男配角奖，但表示奖项没有改变自己，「别让自负蒙蔽了双眼」。多年来尽管与很多人合作过，他仍然最希望能与梅莉史翠普一起拍电影，「绝对是首选，她是最棒的」，也有数不清的优秀演员希望能再次共演。

2. 不要自找麻烦

他听过最好的建议是某位火车上的列车员所说的：「永远不要自找麻烦」。不过，他尽量不会去指教合作的年轻人，不去干涉或给专业意见。他对于自己不是任何人的裁判或导师，感到十分自在。

对于自己的孙辈，他会提醒他们要「不断学习」，还有「不要自欺欺人地认为自己是别人。做好自己该做的事。弄清楚自己该做甚么，并尽力做到最好。」

3. 打高尔夫球

因为住在高尔夫球场附近，他经常与妻子去打球。除了拍戏的日子，他把时间都留给打高尔夫球，只要是天朗气清的日子几乎都想去打球，甚至还会思考自己到了90岁是否能够继续打。

他表示，高尔夫球运动量不少，一直走路、弯腰、屈膝、挥杆，甚至是咒骂，全部都是活动，对老人而言是一项很棒的运动。但他坦言，自己的右脚脚踝有点问题，走路有点跛，所以走不了多久。因此打球时会开著球车到离果岭很近的地方，但还是得走一段路。

4. 与孙辈保持联系

他的孙子们年龄各异，又分散各地，他都会尽量安排时间相聚，一般不会计划要做些甚么，而是著重陪伴的时光。

延伸阅读：52岁木村拓哉都爱的「芽菜减肥法」 公开自制芽菜沙律食谱增肌瘦身

---

相关文章：

63岁刘德华开足72场演唱会 冻龄不老6大秘诀！长年不喝1饮品 早餐吃这些

49岁林心如大骚冻龄比坚尼照 公开3大逆龄秘诀 最爱自制4格餐盘减肥

在家也能练！52岁郑秀文5大健身冻龄秘诀 自制这特饮减肥去水肿｜附制作步骤

94岁传奇超模公开4大长寿秘诀 每早必喝1饮品 促进代谢/抗衰老