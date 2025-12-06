医生盘点10大伤肾食品 1种港人常吃早餐上榜 长期进食恐血糖急升需洗肾！

【伤肾食物】想有一个健康的肾脏，日常饮食至关重要。有专家列出10种伤肾食品，杯面、鱼蛋、芝士通通上榜；但原来一种港人常吃的早餐常吃的食物，原来也可能带来风险？

医生盘点10大伤肾食品 1种港人常吃早餐上榜

根据《周刊女性 PRIME》报道，日本东北大学肾脏科医生上月正博指，人体进食时会摄取水分和盐分，摄取蛋白质时，肾脏会处理代谢废物，因此肾脏的健康特别容易受到饮食影响。他列出以下10种会降低肾功能的食品，如长期进食，恐有面临洗肾风险：

10种伤肾食品

伤肾食品｜1. 加工肉类

加工肉类包括香肠、火腿、烟肉等等。它们易于储存，而且通常比新鲜肉类便宜，所以有些人可能会把它们当早餐吃。但其实食品添加剂磷经常被添加到加工肉类中，以防止食物变色并改善口感。磷会增加肾脏负担并损害肾功能，所以最好不要吃。

伤肾食品｜2. 鱼糜制品

磷添加剂也用于鱼糜制品，例如竹轮（鱼饼）和萨摩扬（炸鱼饼）。即使成分上没有列明含有磷也要小心。上月正博指，如果标注为pH调节剂，通常就含有磷。此外，鱼糜制品虽然是用鱼肉制成的，但为鱼肉加盐、加热会增加弹性，所以盐是制作过程中必不可少的。减少盐的摄取量对保护肾脏很重要，所以最好也避免食用鱼糜制品。

伤肾食品｜3. 加工芝士

加工芝士或芝士鳕鱼透过压碎、加热和乳化天然乳酪制成，而添加剂磷则用于乳化过程中。虽然成分表上将其列为乳化剂，但它通常含有磷酸盐。

伤肾食品｜4. 杯面和袋装泡面

上月正博指，杯面和袋装泡面的含盐量相当高，包括汤在内，每份大约含5-6克盐，还含有食品添加剂磷。慢性肾脏病患者的每日建议盐摄入量低于6克，不建议吃杯面和袋装泡面。

伤肾食品｜5. 高盐腌菜

腌菜含盐量相当高，也是需要注意的食物。

伤肾食品｜6. 面包

不少人每天早餐都会吃一袋白面包，上月正博指，这个习惯极其危险。摄入过多的糖会导致血糖水平飙升，损害肾脏功能。他指，吃普通的白面包，如切片面包也需要谨慎。用精制小麦粉制成的白面包往往令食用后血糖水平升高，加重肾脏负担。如果一定要吃面包，建议选择全麦面包。

伤肾食品｜7. 甜食

蛋糕含糖量高，应该避免食用。

伤肾食品｜8. 薯片

薯片之类的零食含盐量很高，即使是无糖的米饼，也是用大米制成的，碳水化合物含量很高，会令血糖升高。如果一定要吃，请控制食用量，或者每周最多吃1次。

伤肾食品｜9. 果汁及蔬菜汁

一小盒果汁就有近25克碳水化合物（相当于6块方糖），会导致血糖骤升。蔬菜汁的含糖量也相当惊人。即使是100%纯蔬菜汁，也可能含有近20克碳水化合物。建议不要把新鲜水果和蔬菜榨汁，尽量直接食用。

伤肾食品｜10. 罐装咖啡及能量饮料

罐装咖啡含有大量糖分。甜味罐装咖啡的含糖量相当于3块方糖，即使是微甜的罐装咖啡也含有大约1块方糖。糖分会令血糖上升并损害血管，所以为了保护肾脏，宜选择无糖饮品。能量饮料也含有惊人的糖分，因此最好尽量避免饮用。

资料来源：《周刊女性 PRIME》

