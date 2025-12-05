慢性发炎易致癌症心脏病 推荐9大抗发炎食物 喝这热饮暖身亦有效！

有研究指，全球有50%的死亡个案，均由由慢性发炎相关的疾病导致，包括癌症、心脏病、糖尿病、中风及肾病等。有营养师推介了9种高效抗发炎的食物和饮品，减轻身体负担，当中包括一款冬天必饮的暖身驱寒热饮！

慢性发炎易致癌症心脏病 推荐9大抗发炎食物

根据外媒《Health》报道，美国注册营养师Jamie Lee McIntyre表示，身体发炎本身并非有害，某些发炎是伤口愈合和急性损伤反应的自然正常过程，但慢性炎症或长期且不受控制的炎症，会导致组织损伤，更可能引发慢性疾病。糖尿病、心脏病、关节炎、癌症和呼吸系统疾病都与慢性发炎有关。

报道综合多位营养师推介的9种抗发炎食物，它们均含有强效抗发炎化合物，有助减轻和控制全身的炎症，非常值得加入日常饮食当中。

营养师推介9大抗发炎食物：

抗发炎饮食｜1. 生姜

美国注册营养师Christina Manian指，生姜是众所周知的抗发炎食物，其独特的植化物包括姜酚、姜辣素、姜酮和姜酚，能缓解体内炎症。

抗发炎饮食｜2. 脂肪鱼

三文鱼、鲭鱼、鳀鱼、沙甸鱼等富含脂肪的鱼类是Omega-3脂肪酸的最佳来源之一，尤其是EPA和DHA，是公认的最广泛的抗炎营养素之一。注册营养师Kelsey Kalenderian表示，Omega-3脂肪酸可以改善心脏健康、大脑功能和关节活动能力。

抗发炎饮食｜3. 莓果

注册营养师Stephanie Rupp指，蓝莓、黑莓、草莓等莓果富含花青素，因此具有抗发炎功效，能由内而外地保护身体。此外，莓果还含有丰富的类黄酮和纤维，能进一步减轻全身发炎。

抗发炎饮食｜4. 车厘子

Stephanie Rupp指，车厘子亦含有花青素、类黄酮和纤维，因此具有和莓果类似的抗发炎功效。

抗发炎饮食｜5. 姜黄

姜黄也是广为人知的抗发炎食物。Kelsey Kalenderian指，当中含有生物活性化合物姜黄素，有助关节、肝脏和大脑健康，堪称抗氧化剂的典范。将这种香料加入汤、咖哩、炒菜、腌料或沙律酱都十分适合，甚至可以加进牛奶制成姜黄拿铁，只要确保同时加入黑胡椒，能帮助人体更有效地吸收姜黄素。

抗发炎饮食｜6. 绿叶蔬菜

Stephanie Rupp指，无论是生菜、羽衣甘蓝、菠菜、莙荙菜、芝麻菜、椰菜或其他绿叶蔬菜，都有助消除体内的发炎。因为它们含有槲皮素，这种黄酮类化合物和抗氧化剂能够保护细胞免受损伤。此外，绿叶蔬菜还富含类胡萝卜素、纤维，以及维他命C、E和K，抗发炎功效更为增强。

抗发炎饮食｜7. 橄榄油

橄榄油能促进心脏、新陈代谢和大脑健康。Stephanie Rupp解释指，它富含单元不饱和脂肪，可以抵抗引起发炎的分子。特别是精炼程度较低的特级初榨橄榄油，含有更多抗发炎多酚，例如橄榄油醇。

抗发炎饮食｜8. 绿茶

绿茶不只是提神饮品，当中的儿茶素例如EGCG更是抗发炎化合物。减轻发炎。Kelsey Kalenderian，绿茶和儿茶素可以促进新陈代谢，减少氧化反应，从而有利于预防癌症。

抗发炎饮食｜9. 十字花科蔬菜

例如西兰花、椰菜花和抱子甘蓝，所含有的萝卜硫素、硫代葡萄糖苷和纤维，都有助身体对抗发炎：萝卜硫素和硫代葡萄糖苷是抗氧化剂，有助中和损害细胞的自由基，纤维则能促进肠道健康，以减轻炎症。

5大因素易诱发慢性发炎 恐致癌症/糖尿病

甚么是慢性发炎？据香港中文大学肝脏护理中心资料，发炎又叫「炎症反应」，可以分为急性和慢性，成因、特征如下：

甚么是急性发炎？

不少人也经历过「急性发炎」，例如当皮肤擦伤、身体复原时的红肿热痛，通常维持数天至数星期，在诱发原因如受伤或感染等受到控制后逐渐消退。这类炎症是人体免疫系统的一部分，是对受伤、感染和组织损伤的自然反应。目的在于吸引免疫细胞（例如白血球）到伤口或感染部位，以尽快清除病原体并修复受损组织。

甚么是慢性发炎？

「慢性发炎」是指身体经年累月处于发炎状态，肯定有害人体。目前已确认与慢性炎症有关联的疾病包括癌症、心脏病、类风湿关节炎、二型糖尿病、肥胖、哮喘、甚至是老年人的认知能力下降。

慢性发炎常见成因

未能成功治疗的急性炎症（例如急性的乙型肝炎和丙型肝炎，如果病毒一直未受控制或清除，便可能演变为慢性肝炎）

自体免疫性疾病，免疫系统错误长期攻击自身细胞

身体长期暴露于化学刺激物或空气污染物

严重肥胖、吸烟、酒精饮品

持续来自生理、心理或环境的压力

