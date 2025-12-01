面对生死常焦虑感压力 恐惹8大癌症上身？营养师教多吃5类食物防癌摆脱负能量

当面对身边亲友离世，除了带来情绪冲击，甚至可能增加患癌风险？有营养师指出，面对生死课题所引发的焦虑与压力，可能增加罹患8种癌症的机率。为此，她特别推介可多吃5类食物，不仅有助预防癌症，还能帮助摆脱负面情绪。

面对生死常焦虑感压力 恐惹8大癌症上身

营养师高敏敏在其Facebook专页发文指出，长期积压负面情绪不仅会导致免疫系统失衡，更可能增加罹患下列8种癌症的风险：

1. 肺癌

对生活变迁与生死议题存有恐惧，内心长期处于压力或焦虑中，经常有无力感与情绪窒息。

2. 甲状腺癌

性格紧绷易焦虑，常陷入心有余而力不足的困境，而内心纠结、责任感过重的人特别容易产生共鸣。

3. 乳癌

未能释放的情感压力，在亲情或人际关系中持续累积冲突，习惯把委屈放在心里不愿表达，长期情绪堆积导致身心紧绷。

4. 胃癌

愤怒与委屈情绪无从宣泄，持续压抑内心感受，逐渐形成情绪消化不良就成为压力来源。

5. 肝癌

对匮乏与空缺充满恐惧，对失去与饥饿感到不安，持续忧虑资源不足而长期情绪紧绷。

6. 胰脏癌

家庭相关的情绪冲突未能化解，内心矛盾持续酝酿压力。

7. 淋巴癌

缺乏安全感与自我肯定，容易焦虑且害怕遭受否定，心理稳定性不足连带引发身体紧张。

8. 大肠癌

难以消化的负面情绪持续压抑心底，长期压力累积直接影响肠道健康机能。

5类食物防癌摆脱负能量 吃2种鱼抗焦虑忧郁

高敏敏表示，长期累积负面情绪影响健康，若想让情绪稳定，除了透过均衡饮食、充足睡眠、维持运动习惯之外，亦可透过补充以下营养素来达成，不仅有助于预防癌症，更能促使身体与情绪共同回归平衡状态：

吃5类食物防癌摆脱负能量：

防癌食物｜1.深海鱼类

建议选择三文鱼、鲭鱼，富含Omega-3脂肪酸，有助情绪稳定，减少焦虑与抑郁。

防癌食物｜2.全谷与坚果类

可进食燕麦、糙米、核桃、腰果，这食物能提供维他命B杂、镁与色胺酸，协助能量代谢与血清素合成。

防癌食物｜3.深绿色蔬菜

摄取含叶酸与镁的菠菜和芥兰，能够舒缓压力荷尔蒙，稳定神经系统。

防癌食物｜4.乳制品与乳酪

补充色胺酸与益生菌，能调节肠道菌群，提升愉悦感。

防癌食物｜5.香蕉与黑朱古力

富含维他命B6与可可多酚，有助促进快乐荷尔蒙分泌。

资料来源：营养师高敏敏

