大埔宏福苑五级火｜接收太多火灾资讯情绪满载难入眠 赛马会教5招改善睡眠 脱离情绪风暴

大埔宏福苑五级大火全城震撼，一般市民连日来密集地接触相关资讯和画面，也会被牵动情绪而失眠。赛马会乐眠无忧计划为此提出5个稳定心情，帮助夜间入眠的方法，让身体暂时摆脱情绪的控制，得到真正的休息。

大埔宏福苑五级火｜接收太多火灾资讯难入眠 5招改善睡眠

「赛马会乐眠无忧计划」Facebook专页发文指，发生如此重大火灾，市民短期内睡眠可能受影响，即使身体很累，却无法安睡，是完全正常的情况。有需要可以尝试以下5个安稳自己、改善睡眠的复原方法。

1. 找一个感觉安心的角落

不一定要是原来的房间，任何令自己感到安全的地方都可以。空间保持安静和凉爽，需要时可开小夜灯，或请家人或朋友陪伴。

2. 睡前1小时，试著让大脑「收工」

减少接触手机，特别是火灾新闻或刺激内容，改为听轻音乐、看书、洗暖水澡。亦应避免谈论火灾细节。

3. 留意咖啡因与酒精

饮咖啡或浓茶会让人更清醒，酒精可能导致下半夜睡更差、恶梦更多，在睡前几小时尽量避免。

4. 白天累了就休息

允许自己休息，这不是偷懒，是必要的恢复。例如安排15-30分钟午睡，但不要全日躺著，要保持基本作息，到晚上待有睡意才上床。

5. 情绪著陆技巧

若睡眠期间常发恶梦惊醒，可尝试以下方法纾缓不稳情绪：

帮大脑著陆：看看房间内的几样物件，或看一眼时间，分清「梦」与「现在」。

让身体著陆：双脚用力踏实床或地板，并用手抓紧枕头或被子，专心感受它的质地和温度。

慢呼吸：吸气4秒，呼气6秒，重复几分钟，让心跳慢下来。

如果还是很怕，就起来洗脸和喝口水，在有光的地方坐一会儿。

大埔宏福苑五级火｜脱离情绪风暴 让大脑和身体休息

「情绪著陆练习」在白天情绪突然来袭时也适用，练习目的不是消除情绪，而是让自己休息一下。当任何时候感到太激动、太麻木或无法承受，也可以一试以下的方法，帮自己从情绪风暴中短暂脱离：

缓慢呼吸：找一个安静角落，专注于「吸气4秒、呼气6秒」，重复5次。

感官著陆：说出看到的「5样东西」、感觉到的「4种触感」、听到的「3种声音」、闻到的「2种气味」，以及尝到的「1种味道」。

身体觉察：双手用力推墙或紧握椅背10秒再放开，感受身体的变化。

自我安抚：在心里告诉自己说：「现在这个感觉会过去的」、「我现在是安全的」。

在压力之下，不要忘了照顾身体，饮水吃饭，好好睡觉。感觉太辛苦就找信任的人说说话，不用独自承受。寻求帮助不是示弱，而是保护自己和家人的力量。

---

