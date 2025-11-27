大埔宏福苑五级火｜大火烟尘易伤呼吸道 大埔街坊必喝2大食疗汤水 滋阴润肺防咳嗽

大埔宏福苑昨日（26日）发生五级大火，火警烟尘弥漫当区，令周边街坊容易误吸入，伤及呼吸道。有本港注册中医师推介2款食疗汤水，纾缓火警烟尘引起的不适，而且更有滋阴润肺防咳嗽功效。

大埔宏福苑五级火｜吸入烟尘易伤呼吸道 恐引发甚么症状？

注册中医师彭子芯在Instagram专页分享指，受大埔宏福苑五级火灾影响的患者，可能出现吸入性损伤，成因主要有以下3种：

高温与热风引起粘膜灼伤；

粉尘颗粒引起刺激及沉积；

有毒化学物质损伤组织。

患者在急性期可能出现较严重的呼吸道水肿、疼痛、咳嗽及呼吸较困难等现象，此类患者必须立即就医。

至于另一类轻度吸入火场烟尘者，她指出常见会出现以下呼吸道粘膜不适反应，包括：

鼻腔、咽喉、声带及气管，出现干涸、有异物感；

鼻涕与痰液分泌增多，伴随咳嗽等症状。

彭子芯医师指，从中医理论分析，火灾引起的轻微吸入性损伤主要归因于「热毒」损伤「肺阴」引发的燥象，或合并「痰湿」因素导致黏液分泌异常增加。

大埔宏福苑五级火｜推介2大食疗汤水 滋阴润肺防咳嗽

彭子芯表示，火灾现场吸入浓烟或者吸入高温烟雾的人，必须即时就医。但轻度吸入附近烟尘引起不适的人，可针对2类症状，服用以下相关汤水食疗纾缓：

1. 呼吸道干燥不适

食材建议： 建议摄取具滋阴润肺功效的食材，例如百合、带皮雪梨、沙参、玉竹等。

建议摄取具滋阴润肺功效的食材，例如百合、带皮雪梨、沙参、玉竹等。 食用方法：最简易的方式是炖煮雪梨水或直接生食雪梨，其缓解干燥的效果较单纯饮水更迅速，但不可完全取代水分摄取，建议两者摄取比例各半为佳。

2. 呼吸道痰液分泌多或兼咳嗽

食材建议： 可适度选用具有化痰止咳作用的食材与药材，例如陈皮、川贝、南北杏、桔梗等。

可适度选用具有化痰止咳作用的食材与药材，例如陈皮、川贝、南北杏、桔梗等。 食用方法：最简单的方法是取一至两片陈皮洗净后煮水约30-45分钟后饮用，有助减轻痰液不适与咳嗽症状。

她特别提醒，以上仅针对最常见症状提供纾缓建议，若出现其他特殊征状或试用食疗后未见改善，务必立即就医检查，避免延误治疗时机而形成慢性疾病。

资料来源：注册中医师彭子芯（获授权转载）

