大埔宏福苑五级火｜网民纷称失眠不安 心理学会吁出现4类反应 宜停止接收相关资讯

大埔宏福苑昨日（26日）发生五级大火，火势焚烧近19小时始受控，截至27日下午造成55人死亡。不少市民在看到相关新闻、照片及影片后，在网上坦言出现不安、心痛等情绪，甚至有失眠情况。面对出现类似重大意外，应如何有效纾发自己的负面情绪？

大埔宏福苑五级火｜身心出现4类反应 宜停止接收相关资讯

香港心理学会临床心理学组曾表示，当亲身或从媒体接触到创伤事件，感受到自己或他人受到严重伤害，甚至生活受威胁，并经历极为不安或者超出预期的恐惧、压力或疼痛，身体有机会出现「急性/短暂压力反应」。这些反应通常会在压力事件后数分钟或数小时内出现，并会逐渐减退，不过有时也持续数天或数周。一般常见的短期压力反应症状，包括：

身体：心跳加速、肌肉绷紧、胸口翳闷、呼吸不顺、睡眠不佳、食欲不振等。

情绪：心绪不宁、忐忑不安、紧张、担心、惊慌等。

行为：坐立不安、不想与人接触、失去兴趣等。

思想：事件相关的图片、影像或文字报道在脑海中挥之不去或突然出现，出现发梦、错觉等情况。

学会表示，上述身心反应一般都是正常及短暂，并会随时间消退，不必过分担心及忧虑，或将上述自然反应视为病态。

大埔宏福苑五级火｜如何纾缓负面情绪及压力？

要纾缓身心压力反应，学会建议可采取以下方式：

抒发/表达感受：留意自己及身边人士的身心状态，可考虑用不同的方法抒发，例如文字、图像、音乐、运动、宗教仪式等。

限制接触相关报道的时间：阅览相关报道时，多留意自己的身心状态。如出现压力反应，可选择停止接收任何与意外事件相关的报道，或停止参与或关注网上讨论，避免令压力进一步升温。

关心和陪伴：如发现身边人持续出现压力反应，可尝试安静耐心陪伴，多聆听及肯定对方感受，容许对方表达及抒发情绪。

经历创伤事件后的压力反应，一般会在2日至4周逐渐减退。学会指，如果身心压力反应强烈而持续，并影响日常生活，例如出现失眠、无法专注、有寻死念头等，需及早向合资格的专业人士寻求协助。

大埔宏福苑五级火｜情绪支援热线及服务

如有需要，学会建议可向以下网站和热线求助：

香港撒玛利亚防止自杀会热线：2389 2222

医院管理局精神健康专线：2466 7350

社会福利署热线：2343 2255

明爱向晴热线：18288

东华关怀热线：2548-0010

撒玛利亚会热线：2896 0000

香港青年协会关心一线：2777-8899

生命热线：2382 0000

赛马会青少年情绪健康网上支援平台-「Open噏」24小时网上辅导：9101 2012 (SMS)

学友社学生热线：2503 3399

利民会《即时通》：3512 2626

香港撒玛利亚防止自杀会「Chat 窿」网上聊天服务：https://chatpoint.org.hk

红十字会心理支援热线：5164 5040

香港情绪心晴热线：6996 6463

大埔宏福苑五级火｜14大症状自测急性压力反应 持续3天即求助

政府衞生署「陪我讲 ShallWeTalk」专页亦发文提醒，经历「急性压力反应或急性压力症 (Acute stress reaction/ Acute stress disorder)」，大家可以做的事是照顾好自己的情绪，尽量避免加重情绪负荷，不重复浏览或搜寻相关新闻及片段。接下来，留意自己有否出现以下症状：

创伤事件无故闯入记忆 发恶梦 感觉再次回到创伤事件当中，身体亦出现遭遇创伤时的反应（又称「闪回」） 被内在或外来事情挑起持续心理、生理及情绪反应 持续地不能感受正面情绪 解离症状，欠缺现实感 忘却创伤事件中的重要部分 逃避去想、认同及感受创伤事件 逃避可能回想到创伤事件的人、物及情景 长期处于过度警觉、容易被惊吓的戒备状态而引致焦虑或失眠 易怒 过份的惊吓反应 不能专注 警觉性增加

上述14大症状，如果经历9项或以上并持续3日，请尽快寻求专业人士协助。大家亦不妨慰问身边朋友，一起倾诉及互相陪伴。受情绪困扰的人士，可透过以下途径寻求专业协助：

资料来源：香港心理学会 临床心理学组、「陪我讲 ShallWeTalk」

