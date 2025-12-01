早上吃甚么精神更好？医生公开晨间必吃精选 起床第1杯宜饮冷水/暖水？

一日之计在于晨，一朝早起床后如何令自己更快清醒、更有精神？多位医生分享了自己的晨间习惯，包括饮食及出门前准备。起床后第1杯水可以喝冷水吗？早餐吃甚么可以活肠帮助排便？

早上吃甚么精神更好？医生公开晨间必吃精选

根据《女性セブンプラス》报道，日本久留米大学校长、睡眠专科医生内村直尚表示，人们应该吃早餐来调节生理时钟。消化系统也有其生理时钟，定时进食可以保持其正常运作。他认为，早餐吃饭团或面包都没有问题，重要的是有食物通过消化系统。当内部的生理时钟正常运作，就会促进排便并改善便秘。以下是由多位医生分享的个人晨间饮食习惯。作为医护专业人员，他们为了健康，早上习惯吃甚么、喝甚么？

健康早上必吃之选：

1. 起床后饮1杯水

眼科医生森真依早上起床后会饮1杯含丰富矿物质的碱性水，当中所含的电解质有助调节体液平衡和消化功能，促进新陈代谢，并帮助肠道运作。她喜欢喝冷水，因为想令头脑更清醒，而冷水能刺激交感神经系统，从而提高注意力。

不过她强调，常温水是日常补水的最佳选择。常温水吸收缓慢，不会对肠胃造成负担，能由内而外温暖身体，有助促进新陈代谢、改善皮肤状况、帮助减肥和缓解便秘。

2. 喝咖啡

皮肤科医生庆田朋子早上会喝咖啡提神。她表示自己有血压低的问题，有时早上醒来收缩压低于80mmHg，她习惯伸展一下身体，喝杯咖啡，听音乐放松，之后会吃些水果和乳酪。

3. 饮番茄汁

内科医生工藤孝文在早餐时必定喝1杯番茄汁，晚上睡前30分钟也会喝1杯。番茄汁中含有γ-氨基丁酸（GABA），具有镇静作用，可以改善睡眠质素，让人第2天早上醒来神清气爽。番茄还含有茄红素，能减缓血糖升高，防止血糖飙升引致日间嗜睡和疲劳。他建议在理想情况下，每天应摄取100mgGABA，最简单的方法就是饮用200ml浓缩番茄汁。

4. 吃鸡蛋

睡眠专科医生坪田聪习惯吃日式早餐，包括米饭、味噌汤、蔬菜和煎蛋。他表示，鸡蛋中含有的色氨酸是血清素的合成原料。除了煎蛋，他也推荐吃鸡蛋拌饭作早餐。

5. 喝味噌汤

对于妇科医生松村圭子，每天的早餐味噌汤是不可或缺的。早上吃温热的食物可以提高体温并焕发精神。味噌还含有大豆异黄酮，其作用类似于女性荷尔蒙，她尤其推荐更年期女性食用。

6. 多吃蔬果

森真依医生提醒，为了保护眼睛，早餐多吃蔬果非常重要，她会特意在早餐时多吃绿色和黄色的蔬菜、水果和坚果。维他命C、维他命E、叶黄素、玉米黄素等抗氧化营养素可以保护视网膜和黄斑部免受氧化压力损害，并有助预防与年龄相关的眼部疾病；锌有助于抗氧化营养素发挥作用；维他命A是感知光线所必需的营养素。

早上做甚么可减压提升注意力？

除了饮食，医生们也分享其他晨间提神习惯，帮助维持健康，唤醒头脑和身体。

脑外科医生折居麻绫重视室内温度，并长年把房间温度保持在22-24°C，避免睡觉时出汗热醒。另外，她也会充分利用清醒的时间，尽量让自己的一天过得充实而忙碌，在日间保持活跃有助获得良好睡眠。

身兼神经内科医生和小说家的米山公启习惯在起床后在社交平台上发文。他早上会上网看新闻，如果看到感兴趣的内容，就会在Facebook上发布个人想法。他认为，写作能帮助自己头脑清醒及整理思路。

松村圭子医生认为，朝早有利集中注意力和记忆，因此尽量在上午学习。内科医生近藤千种则每天早上安排​5分钟的放空时间，甚么都不做。她表示，在早上身体会大量分泌压力荷尔蒙皮质醇，简单地放松呼吸能帮助降低心率，以及改善皮肤状况。

森真依医生习惯在准备出门时，听一些喜欢的音乐，让自己进入状态。她觉得，听音乐能让自己一天都充满活力，例如舒缓音乐可以刺激多巴胺和血清素的分泌，激活大脑的奖励机制，从而降低皮质醇的水平，平衡自主神经系统，并提高注意力。她出门前会根据当天的心情，喷上喜欢的香水。从医学角度来说，气味通过嗅觉作用于控制情绪和记忆的边缘系统，对于减轻压力、稳定情绪和提高注意力有一定帮助。

