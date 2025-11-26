脂肪肝无药可治！专家教做好护肝6件事 怎样呼吸可按摩肝脏？

在香港成年人患上非酒精性或代谢脂肪肝（以下简称脂肪肝）甚为普遍。资料显示，成年人患上脂肪肝的比率达27至42%，尤以男士和40岁以上人士为主。大部份患者初期均没有明显征状。但经年累月会令肝功能减弱，患者会出现疲劳乏力、右上腹不适、食欲不振和消化不良等症状。若情况持续恶化，更有机会恶化至肝纤维化、肝硬化甚至肝癌。届时患者会出现皮肤和眼白变黄（黄疸）、手掌发红、皮肤有蜘蛛痣、腹部胀大及积水、皮肤瘙痒、容易出血及瘀伤等严重症状。

脂肪肝无药可治！专家教做好护肝6件事

肝脏位于人体腹腔右上位罝，横隔膜之下，是体积最大的多功能器官，负责免疫解毒、新陈代谢、合成蛋白质、消化食物和储备营养等功能。而中央肥胖、高血压、高血糖，或血液中含高三酸甘油脂和低高密度脂蛋白的人士会较易患上脂肪肝。目前诊断脂肪肝主要靠影像检查，包括超声波、肝纤维扫描、电脑扫措描及磁力共振造影等。

目前医学界尚未有针对脂肪肝的标准药物治疗，主要从改善高风险情况，例如「三高」和控制体重，来控制脂肪肝情况。然而，即使是标准甚或较轻的人士亦有机会患上脂肪肝 。因此，时刻健康生活模式，如维持均衡饮食和定期进行运动，是较佳控制及减轻病情的一环。

以下6项护肝建议，有助肝脏休息及复元：

护肝贴士｜1. 充足睡眠

夜间睡眠是肝脏修复的黄金时段，尤其在深睡期，身体分泌生长贺尔蒙，促进细胞修复与再生，同时胆固醇进行合成，为细胞膜与激素提供原料。若长期熬夜，肝脏无法完成修复，容易造成代谢失衡。按中医观点，子时和丑时（晚上11时至凌晨3时）是胆经和肝经的运行时段，古时以酒色生活为常，自然伤肝胆，与「夜瞓伤肝胆」的原理非常吻合。因此，笔者建议大家养成早睡习惯，保持6至8小时的充足睡眠。

护肝贴士｜2. 适度断食

适度断食（如间歇性断食）能启动细胞自噬机制，清除受损蛋白质与毒素，减轻肝脏负担，增加维修复元。研究显示，12至16 小时的空腹可促进肝细胞更新，降低脂肪堆积风险。

护肝贴士｜3. 低淀粉饮食

淀粉质与脂肪在肝脏的新陈代谢模式不同，糖份与淀粉质经肠脏吸收后，便随血液进入肝脏，过量吸收会转化为脂肪储存，导致脂肪肝。而摄入的脂肪则主要流入淋巴循环，经淋巴系统调节后供应身体细胞组织。不少研究支持低淀粉和高脂肪饮食或生酮饮食能改善脂肪肝，其中一项由美国和芬兰合作的研究发现，利用位置同位素核磁共振追踪分析，发现生酮饮食逆转能脂肪肝和胰岛素阻抗。而一项综合医学研究亦发现生酮饮食能降低一些用作判别肝损坏的指数。大家在考虑进行生酮饮食前，亦应先咨询专业人士。

护肝贴士｜4. 避免「毒从口入」

解毒和排毒是肝脏的重要功能，但部份有害物质如化学剂、反式脂肪、病毒、酒精或部份药物（如部份消炎药、安非他命及他汀类药物等）难以被完全清除，积聚后可能导致肝组织纤维化，日积月累下削弱肝功能及破坏新陈代谢。此外，经常进食过量亦会持续地加重肝脏负担，未能让肝脏自行维修复元。建议避免进食化学加工食品、过度煎炸食品、人工添加剂及非必要的药物 。

护肝贴士｜5. 适当运动

肝脏是血液储存库，调节身体血液运行。良好的肝脏血液系统是维护肝脏健康不可或缺的一环。一般而言，每日分段进行共30分钟全身运动最为见效。由于肝脏位于横隔膜下方，可以每10至20秒为一循环的深慢腹式呼吸，直接按摩肝脏，促进肝肠血液流动和营养吸收。若配合大幅度手部转动和肩膀关节的动作，如八段锦第一式，更能促进淋巴循环。

护肝贴士｜6. 避免不必要压力

过度压力会持续影响血管收缩和血液流动，影响正常肝脏新陈代谢。压力往往源于主观意念，在日常生活时，我们不妨放松心情。大家可进行一些呼吸及静观练习，例如参考常霖法师提倡的「静系」和「心呼吸 」的方法，减少杂念与烦恼。

维持肝脏健康不能只靠单一行为，需要整体生活方式作出配合。透过充足睡眠、间歇性断食、均衡饮食、压力管理与规律运动，可让肝脏得到休息、减轻负担并维持良好循环，不仅能改善脂肪肝，更能提升个人整体健康。

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师 朱贤文博士

