91岁南韩「国民爷爷」李顺载离世 生前传患肌少症 拆解6大特征早求医

【肌少症】91岁的南韩「国民爷爷」、资深演员李顺载11月25日离世，据悉他自去年10月开始，身体状况突然转差，出现「肌力急速衰退」的状况。有专家表示，肌少症会增加跌倒骨折风险，导致长者不良于行，失去独立照顾自己的能力，当中如发现身体出现6大症状，随时是患上肌少症的征兆。

91岁南韩「国民爷爷」李顺载离世 生前传患肌少症

根据《韩联社》报道，李顺载于1934年出生，就读首尔大学哲学系期间对演戏萌生兴趣，并于1956年参演话剧出道，至今出演的电视剧多达140部，参演综艺节目《花样爷爷》更使他在不同年龄层都大受欢迎。他生前作为「现役最高龄演员」，近年仍活跃于萤光幕前及舞台剧等领域。2024年10月，虽因健康原因退出舞台剧演出，但今年初曾公开露面，出席《KBS演技大赏》并接受奖项。

本港7成长者有肌少症风险 解构6大特征

香港社区营养师协会今年曾进行调查发现，多达80.4%⻑者⾁类摄取量过低，94.1%⻑者奶类摄取不⾜，这些都会直接影响他们的肌⾁健康和⼒量。另外有超过7成⻑者在与肌⾁量相关的测试不及格，表明普遍存在肌少症风险，不仅影响⽇常活动能⼒，还可能增加跌倒和骨折的风险。

中国香港体适能总会行政总监黄永森博士曾接受《星岛头条》访问指，肌少症的特征是明显的肌肉量下跌及肌肉萎缩，导致肌力出现明显的减弱，甚或伴随著日常生活功能障碍。长者属于高危族群。研究数据显示，随著年龄增长，长者的肌肉量按年减少约1%，而且肌力下降的速度比肌肉量的减少快3倍。长者或其照顾者可以观察及留意以下状况，以判断肌少症的征兆：

肌肉萎缩（特别小腿、四头肌及膊头）

行动力不从心

行得比以前慢

平衡力差

生活上出现功能障碍，例如上落楼梯出现困难

曾经跌倒

患肌少症更易跌倒骨折 3招改善病情增肌力

黄永森博士指，当发展到严重肌少症，长者日常生活活动大受影响，更甚会不良于行，独立地照顾自己的能力下降，需要他人协助进行日常活动。在临床上，肌少症与骨质疏松症共存的发生率高达20%，以女性、年老及骨折患者为主要风险因素。当同时患上肌少症与骨质疏松症，因跌倒而导致骨折的风险亦随之上升。根据统计数字，有20%股骨骨折的长者在首6个月因继发性的疾患而离世，另有5成的骨折者永久地失去独立生活的能力。

他强调，绝大部分患者，只需要根据生活方式医学原则，在日常生活中调节饮食习惯及加入针对肌肉进行适量的阻力训练，已经足以改善肌少症状况。

饮食营养：注意蛋白质、维他命D、硒、镁及奥米加3脂肪酸的适度吸收。

阻力训练：每星期进行两至三次针对主要肌群的中等至高强度阻力训练。

中医治疗：中医认为脾主肉，透过针刺法、灸法及中药治疗，也为长者提供另一治疗选择。

