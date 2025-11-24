Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国前首相卡梅伦揭患前列腺癌  早期病征不明显 小便现4种变化恐中招

保健养生
更新时间：16:51 2025-11-24 HKT
发布时间：16:51 2025-11-24 HKT

英国前首相卡梅伦日前公开自己在今年较早时候确诊患上前列腺癌，并已接受手术治疗。而在本港，前列腺癌位居男性10大癌症第3位，一年新增3000宗病例，并造成超过500人死亡。罹患前列腺癌的男士，在小便时会出现哪些征兆，或有甚么其他症状？

英国前首相卡梅伦揭患前列腺癌

卡梅伦接受《泰晤士报》访问时称，他在妻子的鼓励下在例行体检时接受了前列腺特异性抗原（PSA）检测，结果显示其水平偏高，令人担忧，再经过磁力共振扫描及活组织检查后，证实患上前列腺癌。他在今年6月接受了局部治疗的微创手术，复检结果显示成功治疗。他表示，手术后感到「如释重负」。

卡梅伦表示：「男士们往往不好意思谈论前列腺之类的问题，因为它与性健康及其他方面都息息相关。但既然经历过这些，就应该勇敢地表达出来。我做了扫描检查，帮我发现了一些问题，也给予我解决问题的机会。」

前列腺癌7大常见症状 小便现4征兆恐中招

根据本港医管局资料，年纪大的男性常有前列腺肿大的情况，绝大多数属于良性增生，但当细胞出现基因变异，成为恶性肿瘤，这就是前列腺癌。前列腺癌有可能转移到身体其他部位，常见有骨和淋巴结。

前列腺癌是生长缓慢的癌症，患者体内肿瘤可能存在多年不察觉，而病发初期通常没有明显征状。若出现以下一种或多种征状，代表著肿瘤逐渐增大或已开始转移：

  1. 小便频密，尤其在晚间
  2. 小便困难，久久不能排出尿液
  3. 小便时感刺痛
  4. 小便或精液带血
  5. 盆骨痛楚
  6. 脊骨痛楚
  7. 脚肿

由于以上大部分症状与一般前列腺增大的症状极为相近，因此，应及早找医生诊断。若发现盘骨、背及臀部痛楚，显示病情已恶化及肿瘤已扩散至其他部位。

若前列腺癌患者没有接受合适的治疗，病情有机会恶化以致出现下列情况：

  • 癌症转移：前列腺癌可能会随淋巴管转移往附近的淋巴腺，亦有机会转移到骨骼，多见于盆骨、腰椎、股骨和肋骨，或者转移到肺、肝、胸膜、肾、肾上腺和脑部。
  • 疼痛：若癌肿扩散至骨，部份病人会感到较严重的疼痛。

前列腺癌6大高危因素

医管局指出，属于以下类别的人士较其他人有更高机会患上前列腺癌。

  • 年龄：50岁以上
  • 遗传：有前列腺癌家族史的男性，前列腺癌的发病机率也会大大增加。
  • 饮食：长期食用高热量、高脂肪性食物
  • 吸烟
  • 肥胖
  • 前列腺病变等

