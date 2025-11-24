医生教防癌每日必做5件事 这样吃可抗发炎/稳血糖/增强免疫力

癌症不是突然发生的，而是长年慢性发炎老化加速所累积的结果。饮食是我们每天都能做并可减少癌症风险的事。有医生教防癌每日必做5件事，可抗发炎、稳血糖及增强免疫力。

慢性发炎增患癌风险 必吃3类食物抗发炎

营养功能医学专家刘博仁医生在 Facebook 专页指，饮食是每天都能做的「减少癌症风险」工具，包括抗发炎、稳血糖和增强免疫力。其中，慢性发炎（Inflammaging）会提高癌症发生率。有研究指出，身体的慢性发炎会加速 DNA 受损、让细胞修复能力下降。他列出3种能减少慢性发炎的食物，让免疫系统不会一直处于战斗状态，也让细胞活得更健康：

橄榄油、多酚（莓果）、蔬果多样性：抗氧化能力强 Omega-3（鱼油）：减少促发炎因子 IL-6、TNF-α 大量膳食纤维：调整肠道菌，降低发炎

稳血糖防胰脏癌4大饮食建议

刘医生又指，控制血糖波动亦可降低多种癌症的风险。研究显示，高血糖、高胰岛素与乳癌、肝癌、大肠癌和胰脏癌都有明确关联。因为血糖越高，身体需要更多胰岛素，而胰岛素是一种促生长的荷尔蒙，会刺激细胞快速增生，长久下来恐养出癌症。以下的4种饮食方式能稳定血糖：

低 GI 饮食（不要吃太多精致淀粉） 足够蛋白质 限时进食（不要极端断食） 多吃原型食物

必吃3类食物 养出健康肠道菌相

刘博仁医生表示，肠道菌相决定免疫系统的警觉性。近年大量研究指出，肠道菌能影响免疫细胞功能（尤其 NK 自然杀手细胞）、慢性发炎以及身体清除致癌物的能力。养好肠道，免疫力才会正常监控异常细胞，不会让癌细胞趁机长大。他列出3类能帮助改善肠道菌相的食物：

高纤食物：如蔬菜、全谷、豆类等 多酚：如茶、莓果、提子、可可等 发酵食物：如乳酪、味噌、泡菜等

防癌抗衰老每日必做5件事

刘医生指，真正有效的防癌，是靠长期的生活习惯，每一天吃下去的每一口食物，都在修复或者破坏身体。而预防癌症更是老化管理（Aging Control）的一部分。因此，想要延缓老化速度，最容易掌控的因素就是饮食。他列出防癌抗衰老每日必做的5件事 ：

医生教防癌每日必做5件事

每天至少吃7份蔬果，越多颜色越好 少吃加工肉、油炸物、甜食 每周至少2–3次深海鱼或补充 Omega-3 以地中海饮食为生活方式，不是短期减肥法 每天吃纤维，如豆类、蔬菜、水果、坚果和糙米等，撑起你的肠道菌

