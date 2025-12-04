常吃1类食物易血管堵塞 医生教饮食2招护血管 煮饭用对油也有效！
除了摄取过多油脂可容易血管阻塞外，有医生指出，过量摄取1类食物同样会引发血管发炎与阻塞问题。他提出3大饮食方法来保护血管健康，其中烹饪时选用正确食油也能发挥效果。
常吃1类食物易血管堵塞 医生教饮食3招护血管
减重医生萧捷健在Facebook专页发文指，常听闻摄取油脂会导致血管阻塞，但真正造成血管堵塞的元凶未必是油脂，反而是低脂的精制淀粉，包括白面包、珍珠奶茶、馒头等。这些食物进入血管后会持续刮损血管内壁，导致血管内皮瞬间发炎并变得粗糙，更容易堆积坏胆固醇，形成血栓。
有研究指出，若以精制淀粉和糖类替代饱和脂肪，并无法降低心脏病发作风险，精制淀粉会使人体产生胰岛素抗性，提升三酸甘油脂浓度，引发血管发炎与内皮脆弱化。相较于猪油、牛油等饱和脂肪容易引起大家的戒心，精制淀粉与糖类常被误认无害，却在体内持续造成破坏。他表示，想修复血管内皮细胞、减轻发炎反应，建议从以下3个饮食方式著手改善：
如何避免塞血管？
1.选用优质油脂
建议烹饪时应避免使用大豆油，改用特级初榨橄榄油与牛油果油，具有强效抗发炎特性，能直接修复刮损的血管内皮。
2.补充鱼油
深海鱼油中的Omega-3，能迅速镇静血管发炎反应，有效对抗体内发炎因子。
3.掌握进食淀粉的时机
若在休息状态大量摄取精制淀粉，容易引发体内发炎，建议在运动前后补充，能促进肌肉修复生长并维持血糖稳定。
11种食油适合哪种烹调方式？
不同的烹饪方式应选用不同的油品，若用错反而对健康造成更大伤害，那么平日煮食时应该选择甚么食油？萧捷健医生列出11种常见食油的营养价值、冒烟点，以及所适合的烹调方式。
1.亚麻籽油
- 发烟点（°C）：约107-121
- 氧化稳定度：低
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：高Omega-3
- 烹调方式：不宜烹调
2.印加果油
- 发烟点（°C）：约160
- 氧化稳定度：低
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：5:4:1
- 烹调方式：凉拌、低温烹调
3.芝麻油
- 发烟点（°C）：约177-210
- 氧化稳定度：中
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:57:18
- 烹调方式：凉拌、低温烹调
4.初榨橄榄油
- 发烟点（°C）：约190-220
- 氧化稳定度：高
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:12:77
- 烹调方式：凉拌、 低温烹调
5.精炼橄榄油
- 发烟点（°C）：约210-240
- 氧化稳定度：中
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:12:77
- 烹调方式：凉拌、低温烹调
6.大豆油
- 发烟点（°C）：约234-238
- 氧化稳定度：中
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:540:250
- 烹调方式：中温烹调
7.葵花油
- 发烟点（°C）：约227-232
- 氧化稳定度：中
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:340:115
- 烹调方式：中温烹调
8.花生油
- 发烟点（°C）：约231-236
- 氧化稳定度：中
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:93:160
- 烹调方式：中温烹调
9.牛油果油
- 发烟点（°C）：约250
- 氧化稳定度：高
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:13:70
- 烹调方式：高温烹调
10.苦茶油
- 发烟点（°C）：约220
- 氧化稳定度：高
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:21:188
- 烹调方式：高温烹调
11.糙米油（玄米油）
- 发烟点（°C）：约240
- 氧化稳定度：高
- Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:71:91
- 烹调方式：高温烹调
血管硬化因脂肪积聚 可致中风心脏病
本港衞生署指出，当脂肪积聚，血管内壁形成一层沉积物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受损，可导致身体的主要器官缺血和缺氧，造成心脏病、高血压、脑中风等心血管疾病。而心血管疾病是全球的头号杀手，更是导致香港人死亡及疾病的主要原因之一。
预防心血管病建议：
- 健康饮食
- 不吸烟或戒烟
- 恒常适量运动
- 预防肥胖或控制体重
- 防止高血压
- 恰当处理压力
专家履历：萧捷健
台湾体重管理主治医师、美国运动医学会健身教练（ACSM-CPT）培训师、国际运动营养学会认证（ISSN）运动营养专家。
