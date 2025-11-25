天气冻喝1饮品助暖身 更稳血糖/护血管/抗发炎 医生教冲泡方法

天气寒冷容易手脚冰冷时，除了增添衣物保暖，可以喝甚么饮品来帮助暖身？有医生推荐1种暖身饮品，不仅能有效驱寒保暖，更具备稳血糖、保护血管与抗发炎等多重保健功效。

天气冻喝1饮品有助暖身 更稳血糖/护血管/抗发炎

营养功能医学专家刘博仁医生在个人Facebook专页分享指，潮湿寒冷的天气容易导致手脚冰冷、四肢乏力、肠胃蠕动减缓及情绪低落等现象，因此特别推荐冲泡姜茶饮用。他表示，姜不仅能暖身，有研究指出，还能为人体带来下列多重益处：

姜茶好处｜1. 抗发炎与抗氧化

2025年一篇整合29项随机对照试验的大型统合分析指出，摄取姜补充剂能显著降低CRP、IL-6、TNF-α等慢性发炎指标，同时提升总抗氧化能力与超氧化物歧化酶活性，并减少丙二醛浓度。原本已有代谢问题或慢性疾病者改善效果更为显著，可谓兼具暖身与保护血管功能的优质1饮品。

姜茶好处｜2. 稳定血糖

2024年一篇专门针对第二型糖尿病患者的系统性回顾与统合分析发现，补充姜能有效降低空腹血糖与糖化血色素数值，并改善胰岛素抗性指标。研究人员强调，姜可作为糖尿病患者安全使用的辅助营养介入方式，但需注意不能取代正规药物治疗。

如何冲泡姜茶最健康？优先选用这种姜

刘博仁医生表示，姜具有扩张末梢微血管、促进血液循环的特性。若想自制姜茶，他特别教如何挑选合适的姜与正确冲泡方式：



如何挑选合适的姜？

1. 老姜（成熟姜）

纤维较粗糙、辛辣味浓烈，其活性成分姜辣素与姜酚含量较高，特别适合用于泡制茶饮、驱寒、保暖及烹煮麻油鸡等料理。冬季泡制姜茶建议优先选用老姜。

2. 嫩姜

纤维细致、风味清甜爽口，辛辣度较低，适用于凉拌、腌渍或日常烹调。若对辛辣口感较敏感者可选用嫩姜，但需注意其保暖效果相对温和。

怎样冲泡姜茶？

材料（1人份）：

老姜3-10g（约3-5片，厚度0.3-0.5m）

水300-400ml

可添加配料：黑糖、柠檬、蜂蜜（若使用蜂蜜需待茶汤降温后加入）

制作流程：

将老姜切成适中厚度的片状，不需过薄。 从冷水阶段放入姜片煮沸，转小火持续熬煮10-15分钟。 烹煮时间越长，香气与有效成分释出越充分。 若需添加甜味，寒冷天气适合加黑糖。

刘博仁医生表示，黑糖因含有铁、钾、钙等微量矿物质与少量膳食纤维，其香气与甜味表现温和，在冬季确实形成姜茶配黑糖的经典组合。但需注意黑糖本质仍属糖类，针对糖尿病患者或正在控制体重的族群，他提出两项具体建议：

每杯姜茶最多添加1小匙黑糖

或改以无糖姜茶为基底，饮用前酌量拌入少量蜂蜜

他特别提醒，虽然姜茶是温和的日常保健饮品，但若正在服用抗凝血药物或降血糖药物的患者，建议先咨询医生意见。对一般人而言，每日饮用1至2杯姜茶，是既舒适又安全的暖身方式。

资料来源：营养功能医学专家 刘博仁医生

延伸阅读：手脚易冰冷因为天气冻？揭6大原因恐糖尿病先兆 推介7种保暖食物

