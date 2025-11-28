7大喝茶习惯恐伤身 易损肝脏/肠胃健康 这类茶恐含泻药成分？

港人热爱喝茶养生，但原来喝错方式反而伤身！有肠胃科医生点名列出7大伤身的喝茶坏习惯，容易影响肝脏及肠胃健康，更警告其中更有1种茶恐含泻药成分，会伤及肠胃！

7大喝茶习惯恐伤身 易损肝脏/肠胃健康

美国加州肠胃科医生Dr. Saurabh Sethi早前在个人Instagram专页分享了7种常见的错误喝茶习惯，不仅可能伤害肠胃健康，更会增加肝脏负担，其中包括空肚喝茶、高糖茶饮和睡前饮茶等常见的饮茶习惯：

7大喝茶坏习惯恐伤身

1. 空肚喝茶

空肚喝茶，茶的咖啡因、酸度和单宁酸会刺激胃黏膜，引发胃食道逆流、恶心及不适。

2. 高糖份茶饮

含糖冰茶或奶茶可能含有30g-40g的糖，长期饮用恐致脂肪肝、患糖尿病。

3. 排毒茶或减肥茶

许多市面上的排毒茶或减肥茶其实都含有泻药成分，过量饮用会让身体脱水、电解质失衡，甚至会让伤害肠胃。

4. 过量摄取绿茶萃取

若过量摄取绿茶萃取物保健品（并非喝绿茶），或会导致「罕见」的肝毒性，危害健康。

5. 喝超热的茶

若经常饮用高于65°C的茶，会提高食道癌风险。

6. 夜晚喝茶/绿茶

如果在睡前喝含咖啡因的茶饮，会扰乱睡眠，并破坏睡眠时的肝脏修复。

7. 喝太多手摇饮品

珍珠奶茶内由淀粉及糖分制成的珍珠，会导致热量超标，可能会引发脂肪肝或胰岛素阻抗。

饮茶对健康有不良影响吗？

衞生署衞生防护中心资料指出，摄取充足流质是健康饮食不可或缺的部分。按健康饮食金字塔的建议，成年人一般每日需饮用6至8杯流质饮料。虽然饮用茶和咖啡饮品可以是日常摄取流质的一部分，但应适量饮用。要满足日常流质摄取需要，清水是最佳的选择。

虽然适量饮用茶或咖啡与减低某些慢性疾病风险有关（例如心血管病及二型糖尿病），但是过度饮用可构成一些健康风险，主要与茶和咖啡的咖啡因含量有关：

饮用时添加糖、奶／忌廉或其他调味品，亦可导致体重上升和增加肥胖和相关疾病的风险；因此应尽量不加糖，或选择少甜款式并以脱脂奶代替全脂奶或忌廉，以减少热量的摄取。 饮用非常高温的茶和咖啡可灼伤食道黏膜，饮用前，最好先歇数分钟，让饮品由滚烫转至合适饮用温度。 饮用太多茶和咖啡可影响某些矿物质的流失或吸收。

一般而言，孕妇和授乳妇女应限制咖啡因的摄取量于：

每日不超过200mg至300mg，儿童则每日不应摄取超过每公斤体重2.5mg至5mg的咖啡因。

