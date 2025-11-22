102岁婆婆成世界最长寿美容顾问 公开5大养生秘诀 吃饭必配1种汤

【长寿秘诀/长寿饮食】健康长寿是不少人的愿望，到底有何秘诀？日本一名102岁婆婆荣获世界最长寿美容顾问之称，尽管年事已高，仍持续坚守职场岗位。她亲自公开5大长寿养生秘诀，其中更透露每日用餐必会搭配1种汤。

102岁最长寿美容顾问 公开5大养生秘诀

日本福岛市堀野智子婆婆从事美容顾问工作已约62年，于4月9日迎来102岁生日。自2023年8月获健力士世界纪录认证为「全球最高龄女性美容顾问」后，她仍持续参与品牌培训课程与新产品研习，至今每日坚持搭乘巴士往返离家7公里的美容销售点工作，更曾在著作分享下列多项长寿秘诀：



长寿秘诀｜1. 每天6点半起床

起床后的首要步骤是清洁双手，婆婆之所以选择洗手而非直接洗脸，源于过去曾有段时期会夜间醒来两次洗手的习惯，当时总思考若用冷水洗手是否会影响再度入睡的品质，因而后来不再于半夜起身洗手，转而将洗手作为晨起第一道程序。接著进行刷牙与漱口，考虑到睡眠时若以口腔呼吸可能吸入微粒并滋生细菌，需透过彻底清洁去除口腔内所有菌群。

长寿秘诀｜2. 每日坚持化妆

婆婆作为现职的销售员，每日早上洗脸与化妆流程固定在上6点半到7点半之间完成，除了因骨折住院期间外，全年365天从未间断化妆；而脸部保养则安排于晚上10点至11点进行。她的标准妆容包含粉底、蜜粉定妆与唇膏，并表示化妆与当日是否与人相约见面完全没有关系，因为随时可能见到顾客。

长寿秘诀｜3. 规律进食三餐

婆婆日常饮食通常会在前一晚准备好，并因独自生活，时常不自觉烹煮过量食物，因此若前日晚餐有剩余菜肴，便会作为次日早餐与午餐的内容。每日用餐时间固定为早上8点半、中午12点、晚上6点半，有时会连续数餐食用相同菜色。若前日未剩余菜肴，则选择食用鳕鱼子或芝麻小鱼干。鳕鱼子会预先解冻后冷藏备用；而密封包装的小鱼干则直接以热水加热食用。

她的菜肴风格以日式料理为主，主食固定为白饭，每餐份量精准控制在150克。此外，吃饭时必搭配味噌汤，而材料一般为小松菜、白萝卜、葱或豆腐。在各类渍物中，她最爱腌制黄萝卜，用餐时必定会搭配这道菜。还会在餐与餐之间，尽量喝蔬菜汁与牛奶。

长寿秘诀｜4. 养成按照时间规划行程

早餐后至午餐前的时段，婆婆会进行编织，午餐过后便进入工作模式。她表示，此时段通常是客户来电咨询的高峰期，或是主动联系顾客的时间，会将客户订单详实记录于笔记本中。若需安排商品寄送服务，也会同步联系营业部门同事协作处理。自年轻时期便培养出按时间规划每日行程，明确规划每项任务的执行顺序与时段，在脑中预先构思完整流程后再逐步实践。

尽管现在居家时间较多，外人或许认为这些事务随时都能处理，但对婆婆而言，预先设定行程表并依序完成至关重要。这样的模式能激发内在的好胜心，每当顺利完成预定事项时，便能获得成就感。

长寿秘诀｜5. 洗澡时进行伸展操

婆婆习惯在晚上9点过后洗澡，以高龄者而言算是夜间活动，故较晚洗澡并不觉得特别辛苦。整个洗澡过程约耗时18分钟，不会过长时间浸泡。在洗澡过程中，会坐在椅子上一边浸泡一边进行身体舒展。

由于年长者脚踝关节容易僵硬，当遇到路面高低不平时，稍有不慎便可能跌倒，因此她著重脚踝伸展。透过屈伸脚踝动作30次，有效放松该部位关节。只要稍加留意并定期活动，就能降低关节僵化风险。还会进行肩膀放松练习，将双臂伸直高举越过头顶，尽量使手臂贴近双耳侧边，接著让双手远离耳朵再重新贴近，反复进行30次。

