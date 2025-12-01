高血压不只易致中风/心脏病！研究揭易患1大疾病 糖尿病患者亦高危

高血压不仅容易引发中风与心脏病，有研究指出，长期高血压可能会更易罹患1种疾病，风险甚至高达60%，而糖尿病患者同样是此疾病的高危险族群。

研究揭高血压易患1大疾病 糖尿病患者同样高危

胃肠肝胆科医生钱政弘在Facebook专页发文指，许多人在步入中年后逐渐出现高血压、高血糖、高血脂，同时伴随腰围持续增粗。过去虽然已明确指出高血糖与肥胖会提升脂肪肝及肝癌发生风险，而他引述的研究指出，常见的高血压问题除了已知的中风与心脏病风险外，也会悄然加速肝脏纤维化进程：

研究有何发现？

根据南加州大学研究团队运用美国NHANES大型资料库中4万人的分析报告，结果发现：

高血压患者出现肝脏纤维化的风险达2.4倍。

糖尿病患者肝脏纤维化同样为2.4倍。

腹部肥胖族群肝脏纤维化风险则为1.8倍。

若同时具有三项以上代谢风险因子，包括高血压、糖尿病、肥胖，肝纤维化风险则增加至2.6倍。

另一项项研究则涵盖全球79个中心、超过十万人参与的前瞻性大型调查，整合英国、欧洲与亚洲三大族群的数据均一致显示：

高血压患者不仅整体死亡率与心血管事件发生风险增加30%，其肝脏纤维化恶化风险更显著高出60%。

这项研究特别强调，不论是否伴随肥胖或糖尿病问题，高血压本身即是直接损害肝脏健康的危险因子。

为何高血压会让肝脏变硬？

钱政弘医生表示，临床上常发现部分患者进行超音波检查时，肝脏已呈现粗糙纹理及初期肝硬化表征，但追问病史却既没有肝炎纪录，也没有喝酒习惯。这种状况可能并非没有明确成因，而是长期血压控制不佳的结果，使肝脏在无声无息中逐步硬化。此现象主要与下列三大机制密切相关：

1.血流压力异常

肝脏缺氧、反复发炎令血压偏高，坏肝脏微血管的正常循环，引发缺氧与慢性发炎反应，从而启动肝脏纤维化进程。

2.荷尔蒙与代谢系统过度活化

高血压状态会刺激肾素，即血管张力素系统，这些激素会直接刺激肝脏纤维化细胞，同时加剧胰岛素抗性与脂肪堆积问题。

3.慢性压力削弱肝脏修复机能

长期处于氧化压力与发炎环境下，肝脏修复受损细胞的能力逐渐衰退，导致受损区域更容易被纤维组织所取代。简而言之，即高血压会透过血流恶化、荷尔蒙失调、修复力衰退三重作用，共同推动肝脏走向纤维化病变。

甚么是高血压/高血压前期？

根据香港2020-22年度人口健康调查显示，本港15至84岁非住院人口之中，有29.5%患有高血压；15至84岁人口平均每日进食的盐分达8.4g，是世衞建议的每日食盐总摄入量的168%。根据本港衞生署资料，如果血压上升并持续处于高水平，可能会引致中风、冠心病、心脏衰竭、慢性肾病严重的健康问题，甚至导致早逝。

成年人收缩压持续处于140mmHg或以上，或舒张压持续处于90mmHg，便是患上高血压。

若收缩压处于120至139mmHg之间，或舒张压处于80至89mmHg之间，则属于前期高血压，应多加注意。

高血压的成因是甚么？

约90%的高血压人士患病原因不明。这类高血压称为「原发性高血压」，成因可能与遗传有关。「原发性高血压」通常在中年后出现。

另外的10%高血压人士可能因为其他疾病导致高血压，如肾病或内分泌失调。这类高血压称为「继发性高血压」。

高血压的并发症是甚么？

患上高血压而不加以治疗或控制，可导致严重后果、甚或致命，包括：

冠心病和心脏病发作

心脏衰竭

中风

视网膜血管病变

肾衰竭

资料来源：衞生署

