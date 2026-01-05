戴口罩更易病？专家教10个习惯保持年轻 防脑退化症/糖尿病/高血压

即使60多岁依然可以透过改变日常习惯保持健康年轻。有专家分享10个抗老​的健康习惯，当中戴口罩竟然会削弱免疫系统，令人更易生病！

戴口罩更易病？专家教10个习惯保持健康年轻

即使年龄相同，也有些人看起来更年轻，有些人看起来更年长。根据《介护ポストセブン》报道，新西兰达尼丁的一家医院对1972年至1973年间出生的1037名儿童进行了长达20年的研究，观察他们的生理机能，并研究他们的衰老速度。研究结果表明，有些人每年只衰老0.4岁，而有些人却每年衰老2.44岁。

虽然遗传因素在老化速度中起著一定作用，但饮食、生活方式和运动等因素也至关重要。报道指，在2021年美国的一项研究中，50至72岁的男性被分为2组。其中一组参加了一个为期8周的饮食和日常生活管理计划。结果显示，与未进行任何干预的对照组相比，参与该计划的组别生理年龄减少了3年多。这项研究不仅证明了环境因素会影响外貌年龄，还表明按照权威医生的指导养成良好的生活习惯，都可争取在90多岁时依然保持年轻容颜。专家列出以下10个保持健康年轻的习惯，大家不妨参考：

10个习惯保持健康年轻

1. 多做家务

肠胃科医生及肠道和皮肤护理专家工藤亚纪（工藤あき）指，做家务既能锻炼大脑，也能锻炼身体。尤其是煮饭和洗衣服，可以强健腿部和背部肌肉，还能有效预防阿兹海默症。她说，能够自己做家事的人往往更健康、更长寿。

2. 亲近大自然

内科专家关由香（関由佳）指，即使每天只是在大自然中散步1次，也能有效缓解压力。

3. 想睡多久就睡多久

高品质的睡眠非常重要，它能刺激生长激素的分泌，而生长激素与身体恢复密切相关。每晚睡眠不足5小时会导致身体未能恢复，并降低认知功能和免疫力，因此最好保证每天至少6小时的睡眠。关于最佳睡眠时间有很多不同的理论，如果你感到疲倦，想睡多久就睡多久。

4. 支持喜欢的事物

三岛诊所主任及外科医生三岛正达说，积极的情绪可以调节自主神经系统，增强身体的抗炎作用。兴奋和支持某事物的情绪会刺激大脑释放多巴胺，从而提高动力、幸福感和免疫力。支持任何事物都可以，无论是偶像、运动员还是宠物。培养爱好也同样有效。

5. 热水浸浴、多流汗

提高体温和出汗不仅能增强免疫系统，还能使人看起来更年轻。近年来，越来越多的人出现血液循环不良的问题，导致毛细血管供血不足。如果不及时治疗，会导致肤色暗沉苍白，头发稀疏。为了改善这种情况，每天使用温水浸浴可以提高体温，促进血液循环。

6. 每天冥想

石原诊所副主任及希波克拉底疗养院副院长石原妮娜（石原新菜）指，冥想可以提高端粒酶的活性。端粒是位于染色体末端的结构，每次细胞分裂都会使其缩短，进而影响细胞的寿命。当端粒达到一定长度时，细胞分裂停止，导致细胞老化。而端粒酶是一种能够减缓端粒缩短的酶。

只需播放喜欢的音乐，集中注意力，闭上眼睛约10分钟，就能达到与冥想相同的效果。

7. 避免过度受紫外线照射

活性氧可以保护身体免受病毒和细菌的侵害，但如果活性氧过多，身体就更容易受到氧化损伤。老年斑、皱纹和皮肤松弛都是紫外线过度照射导致的氧化迹象，因此全年都应采取防晒措施。然而，完全阻挡阳光会导致维他命D的缺乏，所以建议重点保护面部区域。

8. 避免吸烟和过量饮酒

过度紫外线照射、压力过大以及过量饮酒，都会对身体造成氧化损伤。吸烟尤其有害。三岛正达指，酒精在体内分解会产生大量活性氧，因此饮酒要适量。此外，香烟烟雾中的有害物质会氧化肺部、血管和颅神经组织，引发发炎。即使是长期吸烟者，戒烟也能帮助恢复受损的血管内皮和细胞。

9. 避免过度节食和肥胖

60岁以后，略微丰满的身材有助减少皱纹，使皮肤看起来更饱满、更有弹性，看起来更年轻。但过度肥胖会增加患糖尿病、高血压以及心血管疾病的风险。相反，过瘦会削弱免疫系统和肌肉力量，导致身体机能下降。

10. 尽可能避免戴口罩

戴口罩会导致呼吸浅促，使身体缺氧，削弱免疫系统，从而更容易感染疾病。如身体状况正常没染病，尽可能摘下口罩，有意识地深呼吸，这会改善气色，看起来更有活力。

资料来源：《介护ポストセブン》

