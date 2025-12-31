如何天然护肝最有效？必吃9大食物 喝这2饮品更防肝癌！

【护肝食物】脂肪肝、肝硬化等肝病是常见的都市病之一，病情严重更有机会恶化成致命的肝癌。有外国专家列出8种具护肝功效的食物，建议日常可以多食用，其中喝2种饮品更能有效预防肝癌发生。

护肝必吃9大食物 喝这2饮品更防肝癌

要预防慢性肝病可以吃甚么？据《WebMD》报道，有专家列出8大食物，有助保护肝脏，其中常喝2大饮更有降低肝癌风险：

9大护肝食物：

1. 燕麦

燕麦富含膳食纤维，能让肝脏发挥最佳效能，有助预防肝脏疾病。研究发现，燕麦能帮助肥，特别是针对腹部脂肪的减少。

2. 西兰花

研究显示，这种爽脆的蔬菜有助预防非酒精性脂肪性肝病。若觉得清蒸西兰花过於单调，可将其切丝制成凉拌菜，搭配杏仁片、蔓越莓干与酸甜油醋汁；亦可与大蒜和少许醋一同烘烤。

3. 咖啡

研究显示，每天饮用两至三杯咖啡，能有效保护肝脏免受过量喝酒或不健康饮食造成的损害，部分研究更指出咖啡可能有助降低肝癌发生风险。

4. 绿茶

绿茶富含一种称为儿茶素的抗氧化剂，研究显示其具有预防多种癌症的效果，包括肝癌。若自行冲泡热茶饮用能摄取更丰富的儿茶素，而市售冻茶与即饮式绿茶的儿茶素含量则大幅降低。但需注意适量饮用并避免萃取物形式，因绿茶萃取物与极少数情况下过量饮用绿茶皆曾与肝损伤及肝衰竭案例存在关联性。

5. 水

维持健康体重是保护肝脏最有效的方法之一，养成以饮用水替代含糖饮品，例如汽水或运动饮品的习惯至关重要。虽然这些甜饮偶尔饮用无妨，但其含有大量多余热量，选择喝水才是最理想的做法。增加水分摄取不仅能预防脱水，更有助于优化肝脏代谢机能。

6. 杏仁

杏仁富含维他命E，有研究显示这种营养素可能有助于预防非酒精性脂肪性肝病。杏仁对心脏健康有益，建议想吃点心时不妨吃手掌大小份量，或将其加入沙律中进食。

7. 菠菜

富含一种名为谷胱甘肽的强效抗氧化剂，能有效维持肝脏正常运作。菠菜的烹调方法也极为简单，不仅可作为沙律的绝佳基底，更可搭配大蒜与橄榄油拌炒。

8. 蓝莓

蓝莓含有多酚类营养素，有助于预防非酒精性脂肪性肝病，这种疾病通常与肥胖和高胆固醇密切相关。若不喜欢蓝莓，其他富含多酚的食物还包含黑朱古力、橄榄与李子等选择。

9. 香草和香料

若想同时保护肝脏与心脏健康，建议在料理中洒上鼠尾草或迷迭香等香草，这些都是富含多酚类物质，更能帮助减少食谱中的盐分使用量，而肉桂、咖哩粉与孜然等香料也是良好选择。

忌吃4类食物 有助预防患脂肪肝/肝硬化

除了上述食物有助护肝，专家又列出4类食物，应尽量避免进食，进一步预防脂肪肝和肝硬化等疾病：

1.远离高脂肪食物

薯条与汉堡这类高脂食物对维持肝脏健康极为不利，过量摄取富含饱和脂肪的食品会加重肝脏代谢负担，长期可能引发肝脏发炎反应，进而发展成称为肝硬化。

2.减少摄取糖份

摄取过量糖分将对肝脏造成沉重负担，因其主要功能之一是将糖分转化为脂肪储存。若糖分摄取超标，肝脏会生成过多脂肪并堆积于不该存在的部位，长期下来可能导致非酒精性脂肪性肝病。

3.限制喝酒

过度饮酒会对肝脏造成严重损害，长期可能导致肝硬化。即使是偶发的狂饮行为，包括女性单次摄取四杯、男性五杯同样具有危害性。建议女性每日喝酒量限制在一杯，男性则不超过两杯，并应向医生咨询喝酒习惯对肝脏的影响，医生可能根据肝脏状况建议完全戒酒。

4.限制包装零食

薯片和烘焙食品的问题在于通常含有过量的糖、盐与脂肪，只要稍加规划便能透过相对简单的饮食调整来减少摄取。其中一项有效策略是随身携带少量加工度较低的零食，例如一个苹果配一小包坚果酱，或是搭配迷你杯鹰嘴豆泥的甜豆荚。

资料来源：《WebMD》

