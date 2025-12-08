吃面包会致癌？医揭1款零食风险更高 致癌物超标150倍 或致乳癌/子宫内膜癌

面包方便又美味，是不少人的早餐选择，但天天吃面包会增加致癌风险吗？有医生分享，美国研究指出，面包经过高温烘烤，可能产生2A级可能致癌物丙烯醯胺，长期大量暴露恐让罹癌风险上升。他又列出常见食物中的丙烯醯胺含量，常吃一种零食致癌风险恐更高！

天天吃面包恐增致癌风险？

急诊科医生张适恒在Youtube频道分享，根据2024年亚利桑那州立大学（ASU）综合分析17个可信度较高的前瞻性文献，发现面包等烘焙食品在高温加热过程中，会产生被世界卫生组织（WHO）列为2A级可能致癌物的丙烯醯胺，烤得越久、温度越高，丙烯醯胺产生量越多。

不过他指，研究亦发现，面包摄取量特别多的人，癌症发生率、死亡率并未明显增加，2A级可能致癌物需长期且大量暴露对人体才有风险。他指出，2023年土耳其的一项综合研究显示，乳癌、子宫内膜癌、卵巢癌患者多数每日摄取20至40微克的丙烯醯胺。虽然研究没有明确指出连续摄取多久才会罹癌，但他说，一颗正常细胞要花10至20年转变成癌细胞。所以他认为，连续10年，每日摄取20微克的丙烯醯胺可以作为癌症风险明显上升的分界线。但他强调，上述结论是混合研究结果与个人判断所得，每日摄取丙烯醯胺不一定就会罹癌。

常见食物中的丙烯醯胺含量

张适恒列出一些常见食物中丙烯醯胺含量（以每公斤计），大家可参考一下：

常见食物中丙烯醯胺含量：

面包（不含烤焦） ：20-80微克

：20-80微克 饼干 ：约300微克

：约300微克 咖啡粉 ：约400-600微克

：约400-600微克 薯条 ：1000微克

：1000微克 薯片：3000微克

由此可见，相当于每天要吃1公斤面包，才达至有风险的丙烯醯胺摄取量，而比起面包大家应更注意油炸类食物。不过，张适恒指，欧美研究主要讨论成分单纯的面包，如法国长棍式面包、德国酸面包与黑麦面包；一些额外添加成分比较多的面包，例如朱古力面包、菠萝包和奶油面包等，除了丙烯醯胺，还包括高糖、高油和高钠的问题。张适恒指出，部分常见面包添加了大量糖分、不健康的Omega-6植物油、盐、人工香料与防腐剂，偶尔吃没问题，但长期食用可能提高心血管疾病和肥胖风险，平时吃面包可挑选添加物少的款式，也建议避免烤焦让丙烯醯胺含量上升。

资料来源：急诊科医生张适恒、《祝你健康》

