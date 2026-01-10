85岁婆婆记忆力年轻30岁 研究揭超级老人抗衰老秘诀 这种特征最关键！

【长寿秘诀】即使人老了，也可以活得年轻！美国一名85岁婆婆不只记忆力能媲美50、60岁人士，而且生活精彩充实，被认为是「超级老人」。有研究发现，这些「超级老人」除了有天生的基因帮助，后天的一个行为特征也是长寿抗衰老的重要原因。

长寿秘诀｜何谓「超级老人」？

美国西北大学范伯格医学院在2000年启动了一项名为「超级老化计划（SuperAging Program）」，25年来持续追踪近300名中老年人。研究人员将「超级老人（SuperAgers）」定义为80岁或以上，并在延迟词汇回忆测试中得分达到56-66岁年龄层的平均值，同时在其他所有认知领域的测验至少达到其年龄的平均分数。换言之，「超级老人」的记忆力至少比实际年龄年轻20-30岁。研究人员日前在《Alzheimer's & Dementia》期刊上发布了过去25年来对「超级老人」的研究成果。

长寿秘诀｜85岁婆婆记忆力年轻30岁 生活充实日睡7.5小时

据外媒《NBC News》报道，85岁的Sel Yackley是计划中的「超级老人」之一，她是一位退休记者，其父母分别活到了86岁和88岁，遗传因素可能固然是让她保持年轻认知功能的关键之一，但她认为，自己对生活的热爱也有助保持敏锐的思考，决心和丰富活动是做到长寿的部分原因。

除记忆力很好，Sel Yackley的日常生活也非常活跃，几乎「日日有节目」。她平时会制作珠宝，参加合唱团和读书会，也作为义工为露宿者编织帽子和围巾，每周去几次健身室锻炼，并积极参与一些社区组织。此外，她每晚平均睡眠时间能达到7.5小时。

Sel Yackley表示，自己如果能活到90岁就很感激了。她的目标是每天走4200步，也著手制作一本记录了人生经历的相片册。她希望「超级老人」能成为榜样：「照顾好自己的健康，合理饮食，多社交」，并鼓励老年人追求让自己感到自豪的事情。

【同场加映】想长寿养生必学日式步行法 研究揭每天做30分钟 心血管年龄逆转10岁

长寿秘诀｜研究揭超级老人抗衰老秘诀 这特征最关键！

「超级老化计划」负责人之一，范伯格医学院精神病学和行为科学副教授Tamar Gefen表示，这些「超级老人」对于人或事物都有一种联系的精神，可能是社交，也有可能与土地、祖先、子孙或艺术有所联结。

不过，人们并不能单靠意志力就能成为「超级老人」，遗传因素也占有很重要的部分。Gefen表示，阿兹海默症存在一些主要的风险基因，而「超级老人」却没有这些基因。因此，他们希望探究「超级老人」体内是否存在能够保护他们远离阿兹海默症、增强免疫系统的基因。

长寿秘诀｜超级老人基因有何特别之处？

为了得到答案，西北大学的研究人员检验了近80位已离世的超级老人的大脑，并将其与「神经正常」同龄人的大脑进行比较。针对阿兹海默症指标（大脑中蛋白质堆积），在超级老人大脑负责记忆的区域，tau蛋白缠结少更多，但淀粉样蛋白斑块的病理变化并没有太大差异。因此他们质疑，目前很多针对淀粉样斑块的阿兹海默症治疗方法，是否为正确的方向。

此外，超级老人往往拥有更大的内嗅神经元（Entorhinal Neurons）和更多的纺锤体神经元（Von Economo Neuron）。前者针对记忆，后者则针对社交行为，都为至关重要的神经细胞。研究人员推断，超级老人可能生来就具备这类结构性保护。

延伸阅读：想健康长寿必吃7类食物 抗老名医教改吃1种饭 防癌防脑退化

---

相关文章：

专家票选10招防脑退化 睡眠充足不入三甲？第1名每日做20分钟有效

全球脑退化人数恐增至1.5亿 医生推介10大护脑坚果 每日吃几多有效？

别错过大脑排毒黄金时段！这时间入睡最防脑退化 医生教1种睡姿功效加倍！

研究揭必吃这类蔬菜 大脑年轻11岁 营养师教这样吃更护脑