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「菜王」羽衣甘蓝护心/降血压/稳血糖的5大功效 营养师教配搭2食物更有益！

保健养生
更新时间：21:00 2026-06-30 HKT
发布时间：21:00 2026-06-30 HKT

羽衣甘蓝属于超级食物，亦有「蔬菜之王」的美誉，营养功效甚佳。有营养师全面解析了羽衣甘蓝的优点/缺点等6大功效，更教大家配搭羽衣甘蓝与橄榄油或牛油果同吃，以增加健康益处；同时点名2类人慎吃羽衣甘蓝， 包括甲状腺功能低下者及服用抗凝血药人士。

羽衣甘蓝具丰富营养价值

营养师薛晓晶在个人Facebook专页分享羽衣甘蓝的健康功效，富含维他命K、C、钙、镁及膳食纤维。营养师指出，适量食用羽衣甘蓝有助降低坏胆固醇、稳定血压及血糖、改善肠道健康，并具抗炎作用。研究显示，每日饮用羽衣甘蓝汁可提升好胆固醇、降低坏胆固醇，并有助控制血压及血糖：

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羽衣甘蓝｜1. 保护心血管、降血脂

研究显示，高胆固醇男性连续12周每日饮用150毫升羽衣甘蓝汁后，好胆固醇（HDL）增加27%，坏胆固醇（LDL）下降10%，动脉硬化指数降低24%，抗氧化能力亦明显提升。

羽衣甘蓝｜2. 有助降血压及血糖

高血压前期人士连续6周每日饮用300毫升羽衣甘蓝汁后，收缩压及舒张压均显著下降，部分人的血糖水平亦见改善。

羽衣甘蓝｜3. 稳定血糖（适合糖尿病患者）

一项针对二型糖尿病患者的临床研究发现，连续12周每日摄取341克羽衣甘蓝后，血糖指标（HbA1c）下降，胰岛素敏感度改善，体重亦有所减轻。

羽衣甘蓝｜4. 改善肠道健康及便秘

便秘女性连续4周进食羽衣甘蓝后，排便次数增加，肠道益菌上升，坏菌减少，有助促进肠道健康。建议直接食用或连渣制成奶昔，以保留完整纤维。

羽衣甘蓝｜5. 抗发炎效果显著

研究比较羽衣甘蓝萃取物与止痛药「布洛芬」对手术后疼痛的控制效果，发现前者抗炎镇痛功效与药物相若，甚至更佳，并能减低发炎指标。

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羽衣甘蓝｜营养师建议清洗方法+3种配搭

羽衣甘蓝为绿叶蔬菜，其表面褶皱较多，容易残留农药。因此建议使用清水反复冲洗羽衣甘蓝，可搭配淡盐水、食材清洁液，甚至汆烫处理。若制成果汁饮用，应选择有机来源或低农药蔬菜，降低农药风险。薛晓晶建议以下3种配搭，将羽衣甘蓝功效强化：

  1. 羽衣甘蓝可加入香蕉、乳酪、坚果打成奶昔，降低肠胃刺激。
  2. 每日1杯150ml羽衣甘蓝汁，不建议过量或连续喝超过1周。
  3. 羽衣甘蓝汁配搭含好油，如橄榄油、牛油果同吃，提升植化素吸收。

羽衣甘蓝功效多 两类人不宜多吃

羽衣甘蓝被誉为「蔬菜之王」，营养价值极高，然而，以下2类人士需特别留意：

1. 甲状腺功能低下者慎吃

羽衣甘蓝含有硫代葡萄糖苷，甲状腺功能低下者需慎用，因为过量生吃会干扰碘吸收，建议烫熟或减少摄取频率，避免每日大量喝羽衣甘蓝汁。

2. 服用抗凝血药者慎吃

富含维他命K，可能干扰抗凝血药效，服用抗凝血药者慎吃，饮用前建议咨询医师并监测凝血指数。

     

    资料来源：营养师薛晓晶

    延伸阅读：营养师推介18种最健康蔬菜 第1名不是西兰花/羽衣甘蓝 防6大癌症应吃哪种？

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