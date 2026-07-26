红霞台风｜打风担遮怕湿全身！专家教实用防风方法 雨伞大小/材质如何选？

韦帕台风逼近本港，打风撑伞常常「反遮」，而且横风横雨就算有伞也容易半身湿透。有雨伞达人教路，「反遮」的正确处理方法及如何避免再反，又讲解正确的撑伞姿势，减少被大雨淋湿身体和随身物品。另外，选择一把防风效果好、更耐用的雨伞，材质、尺寸等要注意甚么？

韦帕台风｜打风担遮怕湿全身？专家教担遮防风正确方法

在狂风暴雨下撑著雨伞很容易「反遮」，雨伞一下子就折断。根据《FNNプライムオンライン》报道，「日本洋伞振兴协议会」秘书长田中正浩分享最正确的处理方法：「把伞收起来，然后再打开」。收起雨伞可以释放伞骨和伞布的张力，然后正确打开的话就能让它回到原位，而无需施加不必要的压力：

诀窍在于迎著风「收遮」和「开遮」，这样做就不会再反，而且长遮和缩骨遮都适用。

最不应该做的是，在开著伞的情况下试徒利用风或用手将其恢复原状，这样会对伞骨造成压力，也更容易折断。田中正浩解释，雨伞最重要的部件是伞骨，它支撑著伞布，保持雨伞的形状。但如果被强风吹翻，伞骨就会受到顺风「不正确的力量」施压，并朝著错误的方向弯曲，最终断裂。

他表示，要延长雨伞的使用寿命，最理想情况当然就是首先不被吹反，关键在于握住雨伞方法及雨伞选择。

撑伞时，务必确保伞内侧不暴露在风中。撑开伞时，握住伞柄，将伞稍微向风中倾斜，有助减少风压。但避免将握在伞骨太高的位置，像拿举著「盾牌」一样抵挡逆风。这种握法会直接承受风力，使伞更容易摇晃。而且手腕也很容易疲劳，难以保持姿势；视野也会受限，难以看清前方，可能导致意外，例如与行人相撞或被车撞倒。

韦帕台风｜打风撑伞全身湿透？正确撑伞姿势免淋湿

撑了伞下半身还是完全湿透，还不如不撑？田中正浩表示，理论上雨直接从上方落下，开著伞是不会被淋湿的。但因为人会不停走动，或者有风让雨水斜著落下。所以即使撑著伞，也很难完全遮住下半身和肩膀。在雨中行走时，身体会从前后左右斜向受到雨水的侵袭，尤其是越靠近脚的地方，就越容易被淋湿。而且如果雨伞不在身体正中央，例如肩上揹著包包，为了保护东西不被淋湿，另一边身体就会被淋湿。

正确的撑伞姿势是「保持身体紧贴伞的正中央」，并遵照以下3点，就不会全身湿透，且即使长时间撑伞也不会感到疲倦：

握住伞柄的手应位于胸部中央。

伞柄应位于鼻子前方。

握著伞时，将手肘保持在约90°角。

而且走路时要小步、慢慢地走，想像自己在伞的遮挡范围内行走；即使担心包包或物品被淋湿，最多只能稍微将伞向物品方向倾斜约15到20°，才能减少被淋湿的可能性。

韦帕台风｜3大错误撑伞方法

1. 将伞杆放在肩膀上

这样会令伞更容易受到正面风的影响，尤其在强风中，会对身体和伞造成更大的冲击，对肩膀和手腕造成压力，务必要避免。

2. 收一半雨伞、短短地握著

这样做会减小挡雨的面积，令人更容易被淋湿，还还会遮挡视线，容易导致意外事故，例如与行人相撞。

3. 把物件挂在伞柄的勾上

走路时物件一直摇摆，对雨伞造成压力。为了控制摇晃的物件时，手腕出力很容易绷紧和疲倦。

韦帕台风｜如何选择具防风效果的雨伞？

田中正浩表示，雨伞防风效果好坏最重要是看其材质和伞骨数量。买越大的雨伞，就越能够挡雨？

打风雨伞选择｜1. 伞骨材质

雨伞伞骨材质包括铁、铝、碳纤维和玻璃纤维，均各有特色。

铁或铝材质：优点是坚固耐用，价格合理；缺点较重，不方便经常携带

碳纤维或玻璃纤维材质：优点是韧度高，可抵御强风，轻便易携带；但缺点是强度超过极限会断裂，且价格昂贵

如果只追求不易「反遮」建议选择碳纤维或玻璃纤维材质。但市面上有许多产品是多种材质混合的，购买时最好查看产品标签或询问店员。此外，便宜的透明胶伞比一般普通雨伞的结构更简单，因此很容易吹反和折断，切勿在强风中使用。

打风雨伞选择｜2. 伞骨数量

伞骨数量越多就越坚固。雨伞一般多是「8骨」的，但也有数量更多的，例如10骨、12骨或以上。所以如果想要一把不易吹烂折断的伞，就要考虑伞骨数量。

有些雨伞声称可以抵御20至25m的风速，但太大的强风，人容易握不稳雨伞，松手后就可能有损坏或导致他人受伤的可能性。因此建议如果风速超过10m，最好避免使用雨伞，改为穿雨衣。

打风雨伞选择｜3. 雨伞尺寸

人们往往认为雨伞越大就越安全，其实并非如此。虽然更大把的雨伞可以覆盖更大的区域，但因为重量更重，更难撑稳，更容易受风吹，在狂风暴雨中不断摆动，也就令使用者更容易被淋湿。

合适尺寸的雨伞便于牢牢握著并保持平衡，选择时应考虑身高：

（身高 - 40cm）÷2 = 适合自己的雨伞尺寸

例如身高1.6m，那就建议使用60cm大的雨伞

如果体型较大，最好预留多5cm的余裕

此公式适用于男女老幼，从儿童到成人。在产品标签和包装上都印有尺寸，选购时记得留意。

打风雨伞选择｜4. 雨伞形状

雨伞一般分为3种不同形状：

标准弧度：通用形状，最受欢迎。

深弧度：骨架较短，张开程度较小，如鸟笼状，可一直覆盖至肩膀。

浅弧度：骨架较短，张开程度较大，覆盖范围更广。

相同尺寸的雨伞，如果担心肩膀被淋湿，可以选择深弧度伞面；如果担心包包或背包被淋湿，则可以选择浅弧度。

专家履历：田中正浩

「日本洋伞振兴协议会」秘书长，取得日本的伞业专业知识资格认证「Umbrella Master」。

延伸阅读：韦帕台风｜暴雨浸湿鞋袜恐致败血症 医生教7步骤干鞋防香港脚

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