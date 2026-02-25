定妆粉饼推介｜日本《LDK》评测11款人气产品 4款获A级 抚平毛孔不浮粉 MISSHA排第2位？

好用的粉饼能有效抑制油脂分泌，在容易因汗水而脱妆浮粉的季节，粉饼也可以用来补妆，防止油光。日本杂志《LDK the Beauty》测试市面11款定妆粉饼，包括「MISSHA」、「MAKE UP FOREVER」和「Lancome」等热门品牌，并进行了全面对比。团队以遮瑕度、质地、使用感和防晕染指数等方面作比较。最终有4款定妆粉饼获A级。

日本《LDK》评测11款人气产品 4款获A级

《LDK》杂志于2025年公布11款定妆粉饼测试结果，当中4大评分标准如下：

遮瑕度：由测试员亲自涂抹，并由专业人员进行测试，观察它是否能完美遮盖毛孔和肌肤泛红。 质地：测试它是否能修饰肌肤瑕疵，是否符合厂商的宣传，例如能提亮肤色和抚平肌肤纹理。 防晕染：将一款易溶的粉底液涂抹在人工皮肤上，再在上面涂抹粉饼，喷洒人工油脂，然后使用蒸气来观察粉底液的晕染程度。 使用感：由专业人士和监测员实际使用，透过粉扑的形状和粉盒的大小来评判其易用性和便携性。

各款A级定妆粉饼实测结果及评价⬇⬇⬇

《LDK》评测11款定妆粉饼名单：

第11位（2.50分）C级：Relvon ColorStay Pressed Powder（日圆¥1870，约HK$102）

第11位（2.50分）C级：VIRCHE Mineral UV Pact（日圆¥4180，约HK$228）

第9位（2.63分）C级：LIPHIP Blur Powder Pact（日圆¥1320，约HK$72）

第8位（3.13分）B级：Naris Cosmetics Stylique粉饼（日圆¥3300，约HK$180）

第7位（3.50分）B级：Lancome持妆柔焦定妆粉饼（日圆¥7700，约HK$420）

第6位（3.63分）B级：MAKE UP FOREVER HD Skin Perfecting Pressed Powder（日圆¥3190，约HK$174）

第5位（3.75分）B级：Flower Knows Strawberry Cupid Makeup Pressed Setting Powder 02 Ivory Beige（日圆¥3370，约HK$184）

第4位（4.25分）A级：Orbis UV CUT Sunscreen Powder（日圆¥1980，约HK$108）

第3位（4.38分）A级：WONJUNGYO Airy Filter Pact 陶瓷肌定妆粉饼（日圆¥2200，约HK$120）

第2位（4.38分）A级：MISSHA Grow UV 调色粉饼（日圆¥2100，约HK$115）

第1位（5.00分）A级：#Closet Easy Poreless Powder（日圆¥2420，约HK$132）

《LDK》评测冠军定妆粉饼有何优点？

在各款定妆粉饼中，「Relvon ColorStay Pressed Powder」获得最后一名，《LDK》测试员指，虽然「Relvon ColorStay Pressed Powder」的粉饼显色度很高，但却无法遮盖肤色不均。据说这款粉饼的颜色是自然健康的肤色，但涂抹得越多，肤色反而会越红。它的优点是光滑无绒的粉扑柔软舒适，但有人反映它的收纳盒很难打开。

第二位的「MISSHA Grow UV 调色粉饼」能够有效去除肌肤暗沉。如果涂抹过多，会显得泛白，但粉扑能调整。粉饼下方设有收纳粉扑的盒子，打开粉扑时无需担心掉落，其易用性获得了高度评价。

第1位的是「#Closet Easy Poreless Powder」，获得Best Buy的称号。《LDK》测试员指，它遮瑕力极佳，轻盈质地令肤色不均消失不见，它也能完美遮盖毛孔。涂抹时，肌肤略显泛白，用粉扑晕开后，肌肤会变得通透，并留下一抹淡淡的红晕。粉质紧贴肌肤，不易脱落，即使接触人工油脂或蒸汽，粉底轮廓也不会模糊，保持完美状态！

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

卸妆用品推介｜日本《LDK》评测23款平价产品 15款获A级 松本清/毛穴抚子/Bifesta边款最好用？

