75岁医生曾患糖尿病 23年无需服药靠1招控血糖 身体回春没蛀牙如年轻人

患上糖尿病，如何控制好病情，甚至不用服药？日本一名医生注重健康爱运动，却在52岁时患上糖尿病。后来，他仅靠1招饮食贴士成功控制糖尿病病情，过去23年都不需服药控血糖。今年75岁的他不但成功逆转糖尿病，身体各方面状态更保持得相当年轻，看书不用带眼镜，也没有掉牙，到底他的降血糖抗衰老秘诀是甚么？

75岁医生曾患糖尿病 23年无需服药靠1招控血糖

根据日媒《President Online》报道，75岁的日本医生江部康二在52岁的时候被诊断患上糖尿病。虽然他每星期都会打网球后及健身，锻炼腹部和背部，饮食上也限制肉类和脂肪的摄取。但不知为何，体重仍然节节上升，更开始出现大肚腩，糖尿病的病情始终没改善。

江部康二医生后来发现，自己患上糖尿病的原因，原来与自己爱吃米饭和爱喝酒的习惯有关。他平日爱吃大量糙米和白米，几乎不吃面包及小麦制品，40岁过后几乎每晚都会喝纯米大吟酿和啤酒。也是从大概40多岁开始出现餐后高血糖的问题，持续了10年，终在50多岁时演变成糖尿病。

靠1习惯控制好血糖 23年来不用吃药

确诊糖尿病后，江部医生立即开始「超级低碳水化合物饮食」，坚持限制碳水化合物摄取至今23年，除了帮他控制好血糖之外，更有很多意想不到的抗衰老及保健效果。以他现在75岁的年纪，身体状态可谓相当年轻：

所有牙齿齐全，没有蛀牙和牙周病。

看字典都不用带眼镜，也仍然能够驾驶汽车。

没有听力损失。

没有夜尿问题。

身高没有缩水。

52岁时患有糖尿病，但没有服用任何口服药物。

糖化血红素维持在5.5-5.9%，无糖尿病并发症。

血压正常，120-135/70-85mmHg，不须服用降血压药物。

打网球40多年，从来没有感到任何疼痛。

控血糖限制碳水10大原则 抗糖尿病更抗衰老

江部康二医生指，根据美国糖尿病协会的数据，在三大营养素中，只有碳水化合物会直接升高血糖值，蛋白质和脂质则不然。他采取的「超级限制碳水化合物饮食」比起一般低碳饮食更严格，平均蛋白质占32%、脂肪占56%、碳水化合物占12%，并从一日三餐中剔除主食，包括米饭、面条、面包等稻米和小麦制品，以及马铃薯等碳水化合物。

对抗糖尿病 限制碳水10大原则：

首要是减少碳水化合物的摄取，尽量将每餐的摄取量限制在20g或更少。 为了弥补碳水化合物的限制，主要由蛋白质和脂质组成的食物要吃得足够。 如果必须吃主食，请只吃少量。 可以喝水、茶、麦茶、焙茶等零卡路里饮品，但不能喝果汁和汽水。 选择碳水化合物含量低的蔬菜、海藻、蘑菇，避免吃或少吃水果。 尽量使用橄榄油、鱼油（EPA、DHA）以降低亚麻油酸。 可以吃适量无糖蛋黄酱和牛油。 可以喝蒸馏酒，例如烧酒、威士忌等，以及和零糖质啤酒，适量饮用葡萄酒（dry wine），但要避免饮用啤酒、清酒等酿造酒。 适量吃零食和小菜，以芝士和坚果为主，切勿吃甜食或干果。 可能的话选择不含合成化学添加剂的食物。

江部康二医生指，「超级低碳水化合物饮食」效果非常好，他强烈推荐。不过如果一开始就严格执行，很可能难以坚持下去，建议循序渐进，从较简单的习惯开始逐步提高难度。初步适应减少碳水的饮食大概需要1至2个月，3至6个月就能完全习惯，并会发现自己不再像以前那样渴望糖了。

较低碳饮食：晚餐不吃主食。早上和下午吃少量主食（碳水化合物40-50g）。适合一定要吃淀粉的人。

标准限制碳水化合物饮食：在早餐或午餐，每天只吃一餐少量主食（40-50g碳水化合物），晚餐不吃主食。

超级低碳水化合物饮食：三餐都不吃主食，每餐碳水化合物含量应少于20g。

哪些人不适合限制碳水化合物饮食？

江部康二医生指，采取低碳水化合物饮食可以令血糖水平即时改善，正服用口服降血糖药或注射胰岛素的糖尿病患者有发生低血糖的风险，因此应务必先咨询医生。另外以下3类人士不适合限制摄取碳水化合物：

胰脏炎、肝硬化、长链脂肪酸代谢障碍/尿素循环障碍患者不适合进行。

慢性肾病患者原则上不适合。

如患有糖尿病肾病变，应先咨询医生才进行。

糖尿病8大初期症状 5招调整饮食稳定血糖

根据本港医管局资料，糖尿病有年轻化趋势，年龄35岁以下的港人有2%发病，肥胖是引致糖尿病的主要风险之一。根据世界衞生组织的准则，如空腹血糖大过或等于7mmol/L，或餐后2小时血糖高于11.1mmol/L的人士，则可判断为患上「糖尿病」。空腹的定义为禁食8小时以上。

糖尿病者初期常见征状：

经常口渴

小便频密

感到饥饿

体重下降

容易疲倦

视力模糊

伤口不易愈合

皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

糖尿病者调整饮食原则：

医管局提醒，所有糖尿病人均需遵从饮食治疗，一般原则如下：

均衡饮食，定时定量，以「少食多餐」为原则，有助稳定血糖。

适量进食含碳水化合物之食物，包括五谷类、根茎类植物例如薯仔、水果、奶品类。

避免高糖分或含添加糖分之食物及饮品，以防血糖急升。

避免过量脂肪，尤其是饱和脂肪如动物皮、肥膏等，以保持心血管健康。

避免过量饮用酒精饮料，因为酒精会增加药物的副作用及引致低血糖现象，亦要避免空肚饮酒。

资料来源：《President Online》

延伸阅读：改善糖尿病必吃10种蔬菜 这种被封「降血糖之王」 进食依1顺序效果加倍！

