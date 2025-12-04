自测手机失智症10大症状 去厕所玩手机即中招 医生教3招唤醒大脑

【手机失智症】记性变差可能是手机用太多？有医生提出日常过量使用手机，恐患上「手机失智症」，不但令大脑变得像垃圾场，甚至影响人的沟通能力及正常生活。他表示，通过10件事可以自测是否患有「手机失智症」，如果日常去厕所或洗澡都要带著手机，很可能已经中招。

自测手机失智症10大症状 去厕所玩手机即中招

日本TBS电视台节目《Nスタ》邀请专家讲解「手机失智症」，或称「数码痴呆症」的问题。奥村记忆诊所理事长奥村步医生指，与一般认知障碍症或脑退化不同，「手机认知症」是过度使用智能手机，导致大脑疲劳、出现记忆力和集中力严重下降，症状如同脑退化症一样，因此年轻人也要注意。由于大脑从手机当中接收到庞大的资讯量，负责整理资讯的前额叶功能受影响，导致大脑变成「垃圾屋」一样。在有需要时，无法即刻取用必要的资讯。

甚么人容易患「手机失智症」？奥村步医生指，有事没事都在看、不是为了甚么目的却看了1至2小时手机，经常这样做的人有较高风险。他列出「手机认知症」的危险度清单，当中有10大高危征兆：

自测「手机失智症」症状：

自测手机失智症10大症状：

手机不在身边就不安心 去厕所或洗澡时都要带著手机 没有手机就睡不著 总觉得听到手机通知音或振动 无法马上叫出人名或物件名称 与人对答出现问题，想不到适合的话语 工作或做家务时效率变差 需要烦恼大量事务，包括工作、家务、育儿等 容易担心 睡眠不足

奥村步医生补充，当「手机失智症」问题持续，导致患者沟通能力下降，大脑长期处于兴奋状况而无法正常入睡，人也会变得缺乏活力。

如何预防手机失智症？

节目中，金町駅前脑神经内科院长内野胜行提出3招预防及改善「手机认知症」

在不认识的街道上散步，而不要看手机。

数位排毒（Digital detox），例如去露营或桑拿，有助调节自律神经系统。

适当午睡以缓解大脑疲劳，睡眠有助巩固记忆及帮助重启大脑。午睡时间在40至50分钟，不要超过1个小时，以免影响晚间睡眠质素。

资料来源：《TBS News Dig》

