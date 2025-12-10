口气闻出7大疾病先兆 这味道恐属肺癌/胃癌警号 医生教自测方法3秒知结果

出现口气或口臭，不一定只是口腔卫生问题，甚至有可能是一些致命疾病的先兆。有医生提醒，如果发现口腔出现7种异常口气味道，有可能是身体患上7类疾病的先兆，其中一种甚至有可能是患上肺癌、胃癌等癌症的警号。

口气闻出7大疾病先兆 这味道恐属肺癌/胃癌警号

家庭医学科医生洪𬀩杰在节目《医点不夸张》中提到，如发现口臭，不仅影响人际关系，更可能是健康发出的警讯。若出现以下7种口臭味道，有可能患上以下7种疾病的征兆：

口气如何自测健康？

7种口气自测健康：

1. 腐臭味

当口中散发腐臭味，这可能是癌症风险。由于癌症发生过程中会有细胞坏死，而腐败味道会从口腔散发出来，常见于与呼吸道有关的癌症，例如口腔癌、鼻咽癌、肺癌、食道癌和胃癌。但若是肺癌，肿瘤生长位置位于肺部较外边的地方，未与支气管形成通道时，这种气味较难从口腔散发出。

2. 臭鸡蛋味

常见于肝衰竭等肝脏疾病。

3. 酸臭味

若有胃酸倒流的现象，就可能会出现酸臭的口气，而这种味道类似吃饱后打嗝的气味。如果消化不良或食物在胃里滞留过久，这种异味会更加浓烈刺鼻。

4. 水果腐烂味

糖尿病患者可能已出现酸中毒的现象。

5. 尿骚味

可能是肾脏疾病所致，因为肾脏代谢毒素功能下降，导致毒素累积过多所引起这种味道。

6. 肉类腐败味

常见于牙周病等口腔疾病。

7. 鱼腥味

可能是鼻窦炎或呼吸道疾病。

3招自测口气程度

要自我检测是否有口臭问题，洪𬀩杰医生教3种简单方法：

双手合拢摀住嘴巴，缓慢吐气并持续三秒后再闻气味，若连自己都感到明显异味，就表示口臭问题较严重。

使用干净汤匙轻刮舌苔或舌头舔汤匙，等口水干燥后再嗅闻汤匙上的味道。

寻求朋友协助闻气味，但建议务必慎选人选，以免尴尬。

6大生活习惯易致口臭

根据衞生署资料，口臭问题于早上起床时特别明显。引起口臭的主要原因是当食物渣滓和血液在口腔内经细菌分解而腐化。另外，拥有以下不良生活习惯或身体状况的人士，会较易出现口臭：

口腔衞生欠佳： 累积的牙石会导致牙周病，从而引致口臭。

累积的牙石会导致牙周病，从而引致口臭。 唾液流量不足令口腔干涸： 由于唾液有清洁口腔的功能，唾液流量不足的话，口腔内的坏死细胞便会聚积在舌头、牙肉及面颊，并且腐坏和产生口臭。

由于唾液有清洁口腔的功能，唾液流量不足的话，口腔内的坏死细胞便会聚积在舌头、牙肉及面颊，并且腐坏和产生口臭。 假牙衞生欠佳 ：若假牙是不合适、不衞生或于睡觉时仍然佩戴著，都会引起口臭。

：若假牙是不合适、不衞生或于睡觉时仍然佩戴著，都会引起口臭。 吸烟： 会发出一股尼古丁的臭味。

会发出一股尼古丁的臭味。 进食味道浓烈的食品： 例如洋葱及蒜头等，都会引起暂时性的口臭。

例如洋葱及蒜头等，都会引起暂时性的口臭。 疾病：有些疾病如鼻窦炎或肝脏问题等，有时都会引起独特的口臭。

怎样可以预防口臭？

根据衞生署资料，在大部份情况下，口臭是可以凭著每天保持口腔衞生及良好的护齿习惯预防：

每日于早晚及进食后，使用含氟的牙膏擦牙，同时适当地清理牙罅。

妥善清理假牙，并在睡觉前把它除掉。

定期接受口腔检查。

戒烟，或者可尝试咀嚼无糖香口胶。由于咀嚼香口胶能刺激唾液腺分泌唾液，而唾液可中和口腔内的酸素，这样便可减少蛀牙的机会。

全日多喝水，以保持口腔湿润。

避免进食味道浓烈的食品。

专家履历：洪𬀩杰

台湾家医科主治医生，目前担任义大医院预防医学科主任，主要专长为骨质疏松症、糖尿病、高血压、高血脂、戒烟、多重疾病整合门诊照护等。

