新年吃鱼年年有余 长者多吃鱼健康长寿血管更畅通 推介12款必吃鱼类

新年大鱼大肉，尤其要多吃鱼，不只是「年年有余」意头好，更是营养丰富，尤其是富含Omega-3，能够加强抗衰老，有益心血管健康。有医生盘点了长寿者5大生活习惯，其中就包括每餐都吃鱼。哪些鱼的Omega-3含量更丰富、更值得吃。

新年吃鱼年年有余 长者多吃鱼健康长寿血管更畅通

日本是世界知名长寿的国家，特别是冲绳更位列全球最长寿的5大「蓝区」之一。减重医生萧捷健在Facebook专页指，日常生活与饮食习惯是日本人的长寿关键。新春佳节，除了祝福长辈福寿绵长、平安喜乐、岁岁安康，不如他们鼓励他们养生具体的养生防病习惯。

5大日本人长寿秘诀

1. 每餐都吃鱼

鱼含有丰富的Omega-3脂肪酸，有助保护心血管健康。搭配纳豆、味噌等发酵食物，对于肠道健康也很有益处。

根据食物安全中心资料，鱼类除了含丰富的Omega-3脂肪酸和优质蛋白质外，还含有多种营养素，例如碘质、硒质、钙质、铁质，以及维他命A和D等。每种鱼都含有DHA和EPA等Omega-3脂肪酸，其中以油脂较多的鱼类（例如三文鱼和黄花鱼）的含量较高。

2. 只吃8分饱

吃饭不吃到全饱，只吃到约8分饱，避免对肠胃消化造成负担。

3. 每天走路

不强求一定要到健身室锻炼，但每日多走路对于提升运动量和肌肉量都很有帮助。

4. 常喝绿茶

每天可以多喝几杯绿茶，帮助身体抗氧化。

5. 洗热水澡

热水澡和浸浴能够促进血液循环，放松身体和心灵。

萧捷健医生表示，上述5个日本人常见的生活习惯，都是经科学实证能促进健康的方法，想要晚年健康有活力，不妨学习日本人这样过生活。

延伸阅读：12款鱼Omega-3含量排行榜 通血管/活化大脑吃哪种？第1名抗衰老功效高三文鱼3倍

相关文章：

第1名非地中海饮食？哈佛专家比拼8大饮食法 这样吃活到75岁机率高2倍

长寿饮食7大秘诀 专家揭必吃2类食物 这类体质不宜吃足3餐

健康长寿必吃6大食物 专家揭多吃1种饭防心脏病/糖尿病 这种小食也上榜！

研究揭8大延寿运动 第1位不是跑步！做这运动长命10年