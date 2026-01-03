82岁脑科学家坚持每天散步 走满这时数脑退化风险降28% 做多1步骤效果加倍

运动对预防脑退化症十分重要！一位日本82岁脑科学家坚持每天散步，研究指，走满这时数可降低脑退化风险达28%，做多1个步骤效果更可加倍。

82岁脑科学家每天散步 退化风险降28%

据日媒《President Online》报道，日本82岁脑科学家杉本八郎教授指，要预防脑退化症，顺畅的血液循环十分重要，当中，每天散步就可有效改善血液循环，如果在散步时加上1个步骤，更能提升脑力，有效预防脑退化：

如何散步预防脑退化？

为何散步可预防脑退化？

杉本八郎教授指，预防脑退化的基础，在于维持血管健康与良好的血液循环，然后就是避免高血压和糖尿病等慢性疾病。只要脑部能稳定获得充足氧气，神经细胞也能保持活跃，即便年龄增长也能延缓认知退化。他指，例如散步、骑脚踏车等有氧运动，能够促进全身血液流动，使新鲜的氧气与营养能输送至大脑，活化脑部细胞。当中，散步是一项适合任何年龄人士的运动，即使体力不好、年纪大的长者也能做到。

对于散步预防脑退化的功效，杉本八郎指，日本东北大学研究团队曾在2018年对宫城县大崎市的13990名65岁以上老年人进行了分析，研究并发现，每天步行1小时以上的长者，比每天步行不足30分钟者，患脑退化症的可能性低约28％。

但杉本八郎教授提醒，持之以恒的运动对预防脑退化十分重要，不能只有三分钟热度。要达到预防脑退化效果，他建议可从每周散步3至4次、每次30分钟开始养成习惯，例如搭车上下班时可提早1、2个站下车走路，平时多走楼梯代替搭电梯，这些生活习惯都可更易养成散步的习惯。

杉本八郎又推荐大家多做「认知散步运动法」，它是一项结合运动与脑力挑战的活动，只需散步时多加一个步骤可令预防脑退化效果加倍。他引述东京都健康长寿医疗中心资料指，只要在散步时同步搭配简单计算，这类结合运动与脑力挑战的活动，有延缓认知能力恶化的效果！

认知散步法防脑退化：

散步同时搭配心算练习 心算练习方式：从100开始，依序每次「减三、减五」，交叉计算 例子：100→减3→97→减5→92→减3→89→减5→84，如此类推 熟悉了之后还可以挑战不同间距

杉本八郎指，养成有氧运动的习惯，除了可延缓认知能力恶化，还能提升夜间的睡眠品质。睡眠不足本身也会增加高血压与糖尿病风险，所以透过稳定有氧运动的习惯提升睡眠品质，自然对脑部健康与预防脑退化有帮助。

资料来源：President Online

专家履历：杉本八郎

京都大学药学研究科药物发现神经科学系教授、京都大学药学研究科尖端药物发现研究中心教授、同志社大学脑科学研究科教授，现为同志社大学生命与医学科学研究科客座教授。

