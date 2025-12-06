40岁后肌肉渐流失 医生教这样吃鸡蛋 增肌延寿/防脑退化｜附5款鸡蛋食谱

【鸡蛋好处】随著年龄增长，肌肉流失、脑退化、易骨折等问题陆续出现。要预防上述健康风险，有医生建议日常不妨可多吃鸡蛋，其丰富的蛋白质更有延寿功效，不过应如何把鸡蛋融入饮食才最有效？

40岁后肌肉逐渐流失 如何吃鸡蛋摄取蛋白质？

据日媒《周刊女性PRIME》报道，76岁的日本抗老医生镰田实指，随著年龄增长，容易出现营养不良、骨折和脑退化等健康问题。在40岁过后，身体肌肉每年减少1%至1.2%。若对肌肉流失坐视不理，不但会令身体虚弱，长远而言更会缩短健康寿命。因此，他建议每日的蛋白质摄取量应为「体重 x 1.2g」。

要健康摄取蛋白质，镰田实医生推介可多吃富含蛋白质、维他命和矿物质等多种营养素的鸡蛋。由于每60克鸡蛋含有约7至10克蛋白质，若想每日增加10克蛋白质，只需多吃1颗鸡蛋即可。

此外，鸡蛋还含有肌肉合成所需的必需胺基酸，包括缬胺酸、亮胺酸和异亮胺酸，这些成分对增加肌肉量非常有效。吃鸡蛋除了可以维持肌肉健康，它所富含维他命A、E，有助延缓细胞老化；含有的维他命D，则有助于促进钙质吸收；而鸡蛋中的维他命B杂，也可以帮助能量进行代谢。除此之外，鸡蛋中的卵磷脂和胆碱对预防认知功能下降也有帮助，有助预防脑退化。虽然鸡蛋含有较高胆固醇，但近年有研究显示，食物中的胆固醇对血中胆固醇影响不大，适量摄取甚至有助延长寿命。

他表示，虽然牛肉、吞拿鱼和芝士也含有丰富蛋白质，但鸡蛋相对价格实惠，易于准备，容易融入饮食中，非常适合忙碌的人或觉得煮食麻烦的人们。

推介5款鸡蛋食谱 增肌延寿/防脑退化

镰田实医生又推介以下5款简单的鸡蛋食谱，除了可以增加蛋白质摄取，中老年人群可以有效维持肌肉量，延长健康寿命等功效，大家不妨参考。

5款鸡蛋食谱：

1. 鸡蛋奶昔

材料：

鸡蛋1个

醪醋30ml

牛奶100ml

橙1个

做法：

将所有材料放入可密封的饮品瓶中，摇匀即可。

2. 茶叶蛋

材料：

鸡蛋4个

卤汁（乌龙茶包2包、高汤2大匙、水300ml）

五香粉1小茶匙

做法：

将鸡蛋煮熟，放入冷水中。

待冷却后，用汤匙背面轻轻敲击煮熟的鸡蛋，使蛋壳全部破裂。

将卤汁放入锅中，以中火煮滚，然后加入鸡蛋，以小火至中火煮约20分钟。

拌入五香粉后关火，待冷却即可进食。

3. 鸡蛋沙甸鱼饭

材料：

鸡蛋1个

沙甸鱼罐头半罐

韭菜半把

白饭1碗

油1/2茶匙

做法：

将沙丁鱼罐头弄小块，用厨房剪刀将韭菜剪成3cm长。

在煎锅中加入油，以中火炒韭菜，直到变软。

加入沙丁鱼罐头和其汁液，轻轻搅拌。

倒入打散的鸡蛋，用筷子搅拌。

鸡蛋煮熟后，关火并盛在碗中的米饭上。

4. 鸡蛋炒面

材料：

鸡蛋1个

爱吃的公仔面1包

金针菇半包

蟹柳4根

葱适量

麻油1茶匙

水200ml

生粉1汤匙

公仔面调味粉半包至一包

做法：

将公仔面煮熟，沥干水，放入盘中。

用手撕开蟹柳，用剪刀剪断葱花和金针菇剪成1cm大小，加入麻油翻炒。

再加入打好的鸡蛋和蟹柳，轻轻搅拌。

在水中加入生粉和公仔面调味粉包混合，待汤变浓稠后淋在面上即可。

5. 鸡蛋沙律

材料：

鸡蛋4个

蛋黄酱适量

蛋白质材料适量（吞拿鱼罐头、三文鱼罐头、火腿、烟肉、蟹柳、竹轮、香肠等）

蔬菜材料适量（冰箱里剩下的蔬菜、冷冻蔬菜、粟米等）

调味料适量（盐、胡椒或者喜欢的调味料）

做法：

将煮熟的鸡蛋剥壳，放入密封袋中，倒入蛋黄酱混合。

将冰箱中剩下的蔬菜切成小块，将冷冻蔬菜放入微波炉加热，然后等待冷却。

再将两种切成小块的蛋​​白质材料加入喜欢的调味料中，搅拌即可。

镰田实医生指出，鸡蛋煮熟后食用更易消化，且能降低食物中毒风险。相反，生鸡蛋若保存不当，可能感染细菌，因此应选择新鲜鸡蛋并妥善保存。此外，建议鸡蛋可与鱼、肉、豆类和乳制品搭配食用，或运动后饮用鸡蛋奶昔。

身体缺乏蛋白质有何后果？

蛋白质对身体有多重要？据本港衞生署资料显示，蛋白质由不同种类的氨基酸所组成。当中，有某些必需氨基酸人体不能制造或不能制造足够的份量来应付身体需要，而必需氨基酸只可从食物里摄取。 因此，蛋白质可帮助身体组织的生长和复元， 又可制造酵素和贺尔蒙来维持身体功能。而每一克的蛋白质提供大约4千卡的能量。至于蛋白质的食物来源，衞生署表示主要有两大来源：

1. 动物蛋白质

例子：肉类、家禽、鱼类、鸡蛋和牛奶

动物蛋白质包含所有人体所需的必需氨基酸，因此它们被视为「完全蛋白质」。

2. 植物蛋白质

例子：豆类、谷类食物、果仁和干豆。

除大豆以外，植物蛋白质都属「不完全」，因为它们通常都缺少一种或多种的必需氨基酸。例如谷物类食物缺少离氨酸；而豆科植物缺少蛋氨酸。然而，进食不同的植物食品（如豆科植物与谷物类食物、豆科植物加果仁或种子）却可以提供足够的必需氨基酸。

至于建议摄取量，衞生署引述世衞及联合国粮食及农业组织建议指，健康人士每天的蛋白质摄取量，应占总能量摄取量的百分之10至15。如身体长期缺乏蛋白质，可导致生长迟缓、肌肉质量流失、免疫力下降、水肿、心脏及呼吸系统功能减弱，甚至死亡。

如何摄取优质蛋白质？甚么肉类不宜吃？

要获取优质蛋白质，衞生署建议，可经常选择干豆作为主餐的一部分，并用少量的油煮食。然而，尽管干豆类是优质蛋白质的来源，素食者也应该吃多种植物食品，以确保摄取各种人体必需的氨基酸。

至于非素食者，衞生署建议日常应少吃红肉（如牛肉、猪肉）和加工肉类，宜选择吃瘦肉、蛋、鱼、及去皮的禽肉。另外，应在准备菜肴时和在进食前，去除肉类中所有可见的脂肪；使用低脂的烹调方法，如蒸、煮、煨、炖、烤、焗和烧，以取代煎炸肉食；选择脱脂或低脂牛奶、芝士、乳酪和其它乳制品。

资料来源：《周刊女性PRIME》、衞生署

专家履历：镰田实

毕业于东京医科齿科大学医学院，现任诹访中央医院荣誉院长。

