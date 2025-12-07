长期忍尿不止伤膀胱 医生揭10大恐怖后果 恐终生洗肾可致死

【忍尿风险】都市人工作繁忙，或多或少都有忍尿习惯。然而，有医生提醒，长期忍尿其实十分伤身，当中不但会导致高血压，增加中风及心肌梗塞风险，严重者甚至会令膀胱破裂、肾衰竭，恐需终生洗肾！

长期忍尿不止伤膀胱 医生揭10大恐怖后果

肾脏科医生洪永祥在YouTube频道影片指，正常人膀胱容量约有350-400毫升间，当中女生膀胱容量一般比男生较大，容量可达400毫升，男生的容量最多可能约350毫升。一旦膀胱超过尿液储存量，身体就会产生排尿感，通常200毫升就有尿意，基本上尿液储存超过400毫升就被定义是「忍尿」，假如每次都只排出200毫升以下，就是「尿频」。

洪医生指，长期忍尿会让膀胱长期处于极度膨胀的状态，令膀胱缺氧、血液循环变差、尿液逆流、神经功能失调，以下为长期忍尿常见的身体伤害：

长期忍尿如何伤身？

长期忍尿对身体的10大伤害

1. 下腹痛与腰痛

身脏处于紧绷的忍尿状态时，腹壁、腰部、骨盆底肌肉等肌肉会不停收缩，长期会导致筋膜或肌膜发炎，继而产生下腹痛或腰痛的症状。

2. 尿道狭窄与排尿困难

小便时需要逼尿肌与尿道括约肌协调运作，但长期忍尿会影响两者协调能力，最终导致尿道狭窄，身体想要排尿也排不出。而排尿困难引起膀胱输尿管逆流、输尿管水肿、肾脏水肿等情况，如病情严重需要靠手术治疗。

3. 慢性前列腺炎

忍尿会增加前列腺的压力和压迫，导致前列腺肿胀充血也会导致细菌进入前列腺，有机会导致导致慢性前列腺炎的发生，这是非常痛苦及影响生活作息的病情。

患上慢性前列腺炎后，身体会出现畏冷发烧、下背痛、会阴部、睪丸、阴茎疼痛等症状，而且小便时无法一次排干，并会出现尿频、排尿、排便和射精时会疼痛等问题。

4. 泌尿道结石与血尿

忍尿会导致尿液过度浓缩，产生结晶体。如忍尿情况持续，结晶体会一直增大，最终形成泌尿道或肾脏结石，导致出现血尿。后腰、下腹等部位这时会出现酸痛、绞痛、割痛等剧痛症状。如结石过大，更可能导致肾脏与输尿管水肿与急性肾损伤。

5. 尿频、急尿与尿失禁

忍尿可能会导致膀胱过度充盈，膀胱容量增加，膀胱壁肌肉过度伸展，神经功能条失调，进而导致肌肉疲劳，因此会出现尿频、急尿或是只要大笑或是爬楼梯都会漏尿的尿失禁。

6. 泌尿道感染

忍尿会使尿液长期在膀胱中滞留，超过6小时后会变成浓缩状态，易引起细菌繁殖，增加尿道感染的风险。当中女性因尿道较短，更容易感染。严重者甚至引起急性肾盂肾炎、肾脓疡甚至败血症等。而反复泌尿道感染亦可能导致抗生素失效，相当危险。

7. 突发性血压升高

忍尿会导致膀胱肿涨，刺激交感神经系统，使血管收缩，血压升高。突发性高血压会导致急性脑血管与心血管梗塞等危及生命的危症，换言之忍尿会增加出现中风与心肌梗塞等心脑血管病的风险，有机会致死。

8. 慢性肾衰竭

忍尿可能导致肾脏功能受损，进而导致肾脏肾衰竭和尿毒症。研究显示，忍尿时间过长会导致肾脏血流量减少，进而损害肾丝球的过滤功能，长期忍尿的人肾脏功能较差。时间一久就造成肾脏萎缩，必须终身洗肾。

9. 膀胱憩室

忍尿可能导致膀胱壁肌肉虚弱，或需用力收缩膀胱排尿，膀胱壁肌肉长此下去会出现不均匀增厚，排尿时又因尿路阻塞，尿液即往较薄的膀胱壁乱窜，结果往外凸出，形成大小不一的膀胱憩室。

当中，有患者甚至出现多达2、30个膀胱憩室，因积尿排不干净，有可能引发慢性尿道感染，甚至产生膀胱结石或癌症。研究显示，膀胱憩室的出现可能与忍尿有关，忍尿时间越长，膀胱憩室的发生率越高。

10. 膀胱破裂

忍尿时间过长或忍尿时进行剧烈活动，都可能导致膀胱破裂，这是一种严重的并发症，可能导致腹腔内感染、失血性休克等。研究显示，膀胱破裂是忍尿并发症中最严重的一种，需要及时就医进行手术治疗。

膀胱破裂亦多发生于植物人或长期卧床的老人，由于无法主动表达不适，若膀胱过度膨胀，可能导致破裂。

资料来源：肾脏科医师洪永祥

