医生教自测胰脏癌3大警号！腹部1部位遭「蚂蚁咬」高危 血糖升高速求医

【胰脏癌症状】胰脏癌症状不明显，致死率高，故有「癌王」之称。不过有医生指，如发现身体出现3大征兆，要注意可能是胰脏癌症状之一。当中更要留意腹部1部位如出现遭「蚂蚁咬」的痛感，患胰脏癌风险相对较高！

自测胰脏癌3大症状 腹部1部位遭「蚂蚁咬」高危

外科医生沈延盛在《良医健康网》YouTube频道指，胰脏癌症状基本上与肿瘤所在位置有关，胰脏癌好发于3大位置，随著肿瘤位置的不同，胰脏癌症状或征兆亦略有不同：

患胰脏癌有何征兆？

自测胰脏癌3大症状：

1. 胰脏头部肿瘤

常见症状包括阻塞性黄疸（如皮肤变黄、茶色尿、眼白黄等）以及上腹部不适。

2. 胰脏体部或尾部肿瘤

症状则主要以背痛、左上腹或左腹部不适为主，出现不明闷痛，甚至类似于「蚂蚁咬」的痛感。沈医生提醒，若上述症状持续超过3个月，务必接受电脑断层扫描；而对于肾功能不佳的患者，可考虑先进行不打药剂的磁力共振扫描或超声波检查。

3. 血糖升高

无论是否有糖尿病病史，若最近6个月内血糖突然升高，称为「最近血糖不耐症」，务必要进一步详细检查。切勿单纯认为是第二型糖尿病，或是近期没有吃药、生活与饮食习惯不良导致的血糖控制不佳。若血糖升高并且出现上腹部不适等症状，应高度怀疑胰脏可能出现问题。

相关文章：胰脏癌丨妇人血糖高 半年后揭患胰脏癌4期！医生揭3大先兆最危险

胰脏癌6类常见症状 大便呈1颜色要小心

胰脏癌有何症状？根据医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。胰脏位于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，导致当出现胰脏癌时，其位置较隐蔽难发现，加上胰脏癌初期病征并不明显，不少病人到胰脏癌晚期才察觉患病，影响生存率。即使胰脏癌可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。

如果身体出现以下症状，可能是患上胰脏癌的警号：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

胰脏癌患者较常出现以下并发症：

黄疸

当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧

严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

引发胰脏癌原因是甚么？10类人易中招？

胰脏癌成因是甚么？甚么人易患胰脏癌？据本港医管局资料，胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。

医管局指，胰脏癌较常发生于65岁以上人士身上，此外，以下10类人风险也较高：

种族：黑人的风险较高 性别：男性比女性有更高风险 抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍 糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险 超重：超重的人有较大风险 饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌 化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料 感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍 遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见 慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

延伸阅读：胰脏癌确诊多属晚期 存活率仅3个月 营养师教吃11种食物防癌保命

资料来源：《良医健康网》、医管局

---

相关文章：

女子易倦无病痛 脸上现1征兆揭患胰脏癌 自测6大常见症状

抗癌｜60岁妇患胰脏癌晚期 被判剩3个月命 做3件事7年不复发！必饮1款

女子小便呈1种色揭患胰脏癌！出现3症状恐是晚期 5年存活率低于5%