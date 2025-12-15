Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

医生教自测胰脏癌3大警号！腹部1部位遭「蚂蚁咬」高危 血糖升高速求医

保健养生
更新时间：19:05 2025-12-15 HKT
发布时间：19:05 2025-12-15 HKT

【胰脏癌症状】胰脏癌症状不明显，致死率高，故有「癌王」之称。不过有医生指，如发现身体出现3大征兆，要注意可能是胰脏癌症状之一。当中更要留意腹部1部位如出现遭「蚂蚁咬」的痛感，患胰脏癌风险相对较高！

自测胰脏癌3大症状 腹部1部位遭「蚂蚁咬」高危

外科医生沈延盛在《良医健康网》YouTube频道指，胰脏癌症状基本上与肿瘤所在位置有关，胰脏癌好发于3大位置，随著肿瘤位置的不同，胰脏癌症状或征兆亦略有不同：

患胰脏癌有何征兆？

 

 

自测胰脏癌3大症状：

1. 胰脏头部肿瘤

常见症状包括阻塞性黄疸（如皮肤变黄、茶色尿、眼白黄等）以及上腹部不适。

2. 胰脏体部或尾部肿瘤

症状则主要以背痛、左上腹或左腹部不适为主，出现不明闷痛，甚至类似于「蚂蚁咬」的痛感。沈医生提醒，若上述症状持续超过3个月，务必接受电脑断层扫描；而对于肾功能不佳的患者，可考虑先进行不打药剂的磁力共振扫描或超声波检查。

3. 血糖升高

无论是否有糖尿病病史，若最近6个月内血糖突然升高，称为「最近血糖不耐症」，务必要进一步详细检查。切勿单纯认为是第二型糖尿病，或是近期没有吃药、生活与饮食习惯不良导致的血糖控制不佳。若血糖升高并且出现上腹部不适等症状，应高度怀疑胰脏可能出现问题。

相关文章：胰脏癌丨妇人血糖高 半年后揭患胰脏癌4期！医生揭3大先兆最危险

胰脏癌6类常见症状 大便呈1颜色要小心

胰脏癌有何症状？根据医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。胰脏位于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，导致当出现胰脏癌时，其位置较隐蔽难发现，加上胰脏癌初期病征并不明显，不少病人到胰脏癌晚期才察觉患病，影响生存率。即使胰脏癌可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。

如果身体出现以下症状，可能是患上胰脏癌的警号：

  • 上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部
  • 食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象
  • 出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色
  • 体重短时间内锐减
  • 上腹部出现固定、坚硬的肿块
  • 腹水

胰脏癌患者较常出现以下并发症：

  • 黄疸
  • 当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧
  • 严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

引发胰脏癌原因是甚么？10类人易中招？

胰脏癌成因是甚么？甚么人易患胰脏癌？据本港医管局资料，胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。

医管局指，胰脏癌较常发生于65岁以上人士身上，此外，以下10类人风险也较高：

  1. 种族：黑人的风险较高
  2. 性别：男性比女性有更高风险
  3. 抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍
  4. 糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险
  5. 超重：超重的人有较大风险
  6. 饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌
  7. 化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料
  8. 感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍
  9. 遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见
  10. 慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

  1. 戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长
  2. 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标
  3. 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会
  4. 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险
  5. 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

延伸阅读：胰脏癌确诊多属晚期 存活率仅3个月 营养师教吃11种食物防癌保命

资料来源：《良医健康网》医管局

---

相关文章：

女子易倦无病痛 脸上现1征兆揭患胰脏癌 自测6大常见症状

抗癌｜60岁妇患胰脏癌晚期 被判剩3个月命 做3件事7年不复发！必饮1款

女子小便呈1种色揭患胰脏癌！出现3症状恐是晚期 5年存活率低于5%

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
6小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
10小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
9小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
3小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
11小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
22小时前