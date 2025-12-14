癌症名医揭3类早餐易致癌 这种肉吃2块易中招？常喝这饮品患大肠癌率高60%！

【致癌食物】吃早餐也要小心致癌！有医生警告，部分常见的早餐食物暗藏致癌风险，当中如果每早吃2块这种肉类，患大肠癌风险恐增18%；常喝1款咖啡店常见的饮品，患大肠癌率亦恐增60%。

癌症名医揭3类早餐易致癌 这种肉吃2块易中招？

据日媒《周刊女性PRIME》报道，日本癌症名医、帝京大学福冈医疗技术学部教授佐藤典宏指，以下3种常见的早餐食物，如果经常进食恐增致癌风险：

甚么早餐食物易致癌？

1. 精制类碳水化合物主食

佐藤教授指出，米饭、面包、面条等常见的早餐主食含有大量精制类碳水化合物，食用后会令血糖升高，当血糖长期处于高水平，身体会过量分泌胰岛素，促进细胞发炎，令罹患胰脏癌、肝癌、大肠癌与乳癌等癌症的风险增加。

此外，有研究指葡萄糖是癌细胞生长及进行转移的必要成分，因此一般有高血糖的癌症患者，其存活率亦较低，故佐藤教授建议日常饮食应限制摄取精制类碳水化合物，有助降低患癌风险。

2. 加工肉

佐藤教授表示，烟肉、火腿、香肠、牛肉干等食品含有不少添加剂，当中可能包括有机会致癌的亚硝酸钠。有研究指，每日每摄取50克加工肉类，患大肠癌的风险会增18%，50克加工肉类大约相当于1.5条香肠或2片烟肉或2片火腿或3块午餐肉。

因此，佐藤教授指如果每天早餐都有吃数根或数片香肠及火腿的习惯，患大肠癌风险会比一般人高，建议应减少进食加工肉，并可选择天然的蛋白质来源食物，有助健康。

3. 高脂乳制品

佐藤教授引述一项针对逾2000名大肠癌患者的研究指，食用低脂乳制品的大肠癌复发风险可降40%；相反，摄取一般乳制品的大肠癌复发风险则会增60%。

佐藤教授认为，乳制品的脂肪含量会影响致癌风险，而一般连锁咖啡店中常见的非咖啡类含糖饮品，表面通常有好几圈鲜忌廉，事实上这些鲜忌廉的脂肪含量一般较高，如果经常饮用有机会增患大肠癌风险。如果每天早餐素有喝牛奶或乳酪的习惯，则建议选购低脂产品，反而有助降患大肠癌风险。

此外，佐藤教授指大量进食鸡蛋原来亦有致癌风险，他引述2017年一项针对4686名、30岁或以上的日本女性的研究指，每天吃2颗鸡蛋或以上的女性，其患癌死亡的风险会比每天吃1颗鸡蛋的女性高3.2倍，因此建议每天最多只吃1颗鸡蛋会相对安全。

多吃甚么食物可防癌？这类蔬菜最有效！

佐藤教授过去亦曾引述多份食物与癌症相关的研究指，有10种常见食材其实亦有不错的防癌效果，甚至更有预防中风、降胆固醇等功效，当中包括：

1. 大豆类制品

大豆含有「金雀异黄酮（genistein）」，这是一种大豆异黄酮，可透过阻碍癌症肿瘤附近的血管增生，从而阻止癌症恶化，可降低胃癌、大肠癌、卵巢癌的死亡风险达50%。

2. 番茄

番茄含有茄红素，能够抗氧化防癌、减缓老化和降低胆固醇水平。血液中茄红素含量较高的人，中风风险可减50%。

3. 洋葱

洋葱富含有抗氧化效果的槲皮素，不仅能抗癌，还能预防动脉硬化，甚至有助降血糖、胆固醇。

4. 菇类

菇类含有β-葡聚糖，可增强免疫力，预防癌症等多种疾病。曾有多项研究指，进食较多蘑菇的人患癌症的风险降低34%，当中对预防胃癌和乳癌特别有效。

5. 西兰花

西兰花等十字花科蔬菜抗氧化能力强，有助防癌。而西兰花所含有的萝卜硫素最多，约每100克西兰花就含有1,000至2,000毫克萝卜硫素，卜硫素可抑制癌细胞增生，曾有研究发现，多吃十字花科蔬菜可减低患肺癌的风险，未停经前的女性多吃也能降低患乳癌的风险。

6. 海藻类

海带、海带芽等海藻类含有褐藻糖胶，有助抑制癌细胞增生，阻碍癌症肿瘤旁的血管增生，降低患癌风险

7. 红萝卜

有研究指进食较多红萝卜的人，患肺癌的风险降低了42%。建议直接把红萝卜煮熟进食，比榨汁后饮用更有益。

8. 大蒜

大蒜有助抗氧化和抗发炎，有防癌功效。曾有研究指，吃大蒜可减低34%因胃癌致死的风险，同时也能预防胃癌和大肠癌。

9. 含丰富油脂的鱼类

鲭鱼和沙甸鱼等脂肪丰富的鱼类富含omega-3脂肪酸，能抑制发炎反应，有效降低患癌症的风险。曾有研究指，摄取较多omega-脂肪酸，患乳癌风险可降低14%，患肺癌的风险可降低21%。

10. 椰菜

椰菜也属于十字花科蔬菜，同样含丰富植物化学成分「萝卜硫素」，有助抗氧化，能抑制癌细胞增生和转移，其他十字花科蔬菜食物还有椰菜花、椰菜仔（抱子甘蓝）、羽衣甘蓝等。

资料来源：《周刊女性PRIME》

