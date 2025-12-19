Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

防脑退化症必吃！推介12种食物增强记忆 黑朱古力也有效 附4款午餐食谱

保健养生
更新时间：18:09 2025-12-19 HKT
发布时间：18:09 2025-12-19 HKT

【认知障碍症/脑退化症】脑退化症越来越普遍，严重者更无法自理。吃黑朱古力有助预防？有营养师推介12种食物，有助维持脑部健健康，增强记忆力，预防脑退化症。她也推介4款午餐食谱，补脑、穏定血糖！

延缓大脑退化 多酚食物集5大好处

营养师薛晓晶在其facebook专页发文表示，含丰富多酚的食物，可为大脑带来以下5大益处。

  1. 增强记忆力及认知能力：多酚有助提高脑血流量与氧气供应，促进神经可塑性，在记忆改善方面的表现尤其突出。相关研究结果于2019在《Foods》发表。
  2. 延缓大脑退化：含有丰富多酚的水果，例如蓝莓，有助减少与年龄相关的脑功能衰退。相关研究结果已于2020年在《Annals of the New York Academy of Sciences》发表。
  3. 保护神经功能：2008年一项在《Journal of Agricultural and Food Chemistry》发表的研究指出，浆果含有丰富多酚，有助保护神经可塑性与运动功能。
  4. 抗氧化与抗发炎：透过抗氧化与抗炎作用，多酚可保护中枢神经系统，以减低患上神经退行性疾病的风险。相关研究结果已于2020年在《Current Nutrition & Food Science》发表。
  5. 改善神经信号行为表现：多酚摄取量的多少，与减低认知能力衰退风险明显相关结果于2021年在《Brain Plasticity》发表。

12种食物预防脑退化症

营养师薛晓晶列举12种含有丰富多酚的食物，有助延缓大脑退化，改善记忆力。水果类，例子：蓝莓、士多啤梨、黑莓、车厘子、提子。蔬菜类，例子：菠菜、羽衣甘蓝、紫甘蓝、洋葱。其他食物，例如：绿茶、黑朱古力（可可含量70%以上）、橄榄油。

4款午餐食谱补脑稳定血糖

薛晓晶推介4款富含蔬果多酚的午餐，除了可以提升专注力和补脑，更有稳定血糖等功效，大家不妨参考。

 

 

1.抗氧化多酚沙律

  • 材料：罗马生菜、羽衣甘蓝、紫甘蓝、士多啤梨、蓝莓、坚果（如核桃、腰果）
  • 调味：橄榄油、柠檬汁、少量蜂蜜
  • 好处：可补充多酚，并摄取健康脂肪，促进脑部血液循环。

2.三色椒鸡胸藜麦碗

  • 材料：藜麦、烤鸡胸肉、三色椒、洋葱
  • 调味：橄榄油、香草调味料
  • 好处：有助均衡摄取多酚与蛋白质，稳定血糖水平，并提升专注力。

3.蓝莓乳酪碗

  • 材料：无糖希腊乳酪、蓝莓、黑莓、少量坚果
  • 好处：天然的多酚与益生菌是完美组合，有助维持肠脑轴健康。

4.乌龙烤三文鱼

  • 材料：乌龙茶、三文鱼（用乌龙茶加少量水、以米酒腌制）、橄榄油、椰菜花、红萝卜
  • 好处：提供多酚与Omega-3脂肪酸，保护大脑神经功能。

薛晓晶提醒，进食含有丰富多酚食物的午餐时，要留意以下3件事。首先，蔬果选择要多样化：每餐至少搭配两种颜色的蔬果，确保多酚摄取丰富且全面。第二，饮食要避免过多加工。过多烹调会降低多酚含量，建议选择生食或简单烹饪方式。第三是，饮食时配搭健康脂肪，例如橄榄油和坚果，均有助吸收脂溶性抗氧化剂，提升多酚的功效。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程。征兆如下：

  • 失去短期记忆
  • 表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等
  • 情绪或行为变幻无常
  • 学习新事物及跟随复杂指令感困难
  • 判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显。变化如下：

  • 混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况
  • 行为性格转变，或会容易情绪不稳
  • 需别人协助日常自理活动

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾。症状如下：

  • 记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记
  • 身体活动及精神状况出现衰退
  • 未能有效表达及沟通
  • 不能处理日常生活、需要长期照顾
  • 生理时钟混乱

延伸阅读：40%脑退化症可预防！12件事有效增强记忆减风险 早餐必吃1物？

资料来源：营养师薛晓晶（获授权转载）、医管局

---

相关文章：

40%脑退化症可预防！12件事有效增强记忆减风险 早餐必吃1物？

防脑退化｜10万港人患脑退化症 医生推介10大护脑食物 这面包可改善记忆

认知障碍症｜研究揭说话出现1情况 恐是脑退化先兆！3招改善记忆力    

吃鸡蛋可防脑退化症？医生推介6大高蛋白质补脑食物 喝这饮品可增强记忆力

如何分辨正常老化/脑退化症？7大早期征兆易忽略 专注力下降是警号？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
7小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
10小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
9小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
46分钟前
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
9小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
21小时前
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
突发
2小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
7小时前