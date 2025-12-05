长寿专家推介8大食物延寿 99岁老人必饮1种茶 中风率减62% 防癌降胆固醇

吃甚么健康又长寿？日本奈良是其中一个长寿的日本都府县，一位在当地成长的营养师分享居民常吃的8种长寿食物，有防癌降胆固醇等功效。她表示，其99岁的亲人每天更必饮1种茶，除了有助延寿，更有研究指经常饮用可降62%中风风险。

长寿专家推介8大食物 防癌降胆固醇延寿

日本营养师富冈美智子（Michiko Tomioka）在美媒CNBC撰文指，自幼在奈良成长，体验过当地不少传统美食；长大后移居美国，则深受快餐和加工食品文化困扰，工作忙碌加上不良饮食习惯，令她经常生病不适。

每当返回奈良，她也对当地长者的活力大感惊讶，他们的长寿秘诀是：用心饮食和保持「生きがい」（找到人生目标）。她列出当地人常吃的8种长寿食物，并称自己现时每天也食用，有抗癌、延寿及促进肠道健康等功效。

8大长寿食物 第1-4种⬇⬇⬇

长寿食物｜1. 抹茶/Matcha（绿茶的一种）

营养成分：维他命C、维他命B、纤维、蛋白质及可抗炎抗病的多酚

功效：属于天然抗氧化剂，有助保护细胞免受损伤、防癌、降胆固醇、防中风

相关研究：日本东北大学曾进行研究，发现每天喝5杯绿茶的人相比每天喝1杯绿茶的人，男性和女性分别中风机率减低42%和62%。

富冈美智子表示，其99岁的阿姨每天早上也会饮用抹茶。她自己则从高中起学习茶道，目前每天早上亦会饮用抹茶。

长寿食物｜2. 发酵食品

食物例子：味噌、纳豆和米糠渍等

营养成分：益生菌

功效：有助消化吸收，降低患病风险

富冈美智子指，父亲常向当地农夫领回一些时令蔬菜，并与家人一起腌制这些蔬菜，因此她从小已有进食腌制蔬菜的习惯。

长寿食物｜3. 海藻

营养成分：纤维、碘、铁、钾、镁、维他命B12和Omega-3脂肪酸等多种必须的矿物质和维他命

好处/功效：热量低，有助抗癌

富冈美智子指，童年时每餐也会吃一口海藻，现在不时会把海藻加入味噌汤、沙律或甜品中。

长寿食物｜4. 豆类

食物例子：加工较少的豆制品，如毛豆、黄豆、红豆以及自制纳豆和味噌

营养成分：纤维、维生素B杂、钾和异黄酮等多酚

功效：预防炎症

富冈美智子表示，自己会小心选择加工程度最少的大豆制品。她亦会用红豆制作汤品和日本和菓子，通常与绿茶一同食用。

8大长寿食物 第5至8种⬇⬇⬇

长寿食物｜5. 豆腐

营养成分：蛋白质丰富，不含任何胆固醇

功效：降血脂，预防心血管疾病

富冈美智子经常用豆腐制成各类菜式，包括汉堡、饺子、蔬菜炒饭、汤、素食咖哩、鹰嘴豆泥（配菜）等。

长寿食物｜6. 芝麻

营养成分：维他命B、维他命E、蛋白质、纤维以及镁、钙和植物固醇等矿物质

功效：有助控制胆固醇

富冈美智子指出，烤棕色芝麻、黑芝麻及芝麻酱是其厨房主食之一，她通常会用磨碎的芝麻代替食油，用来炒蔬菜和炒饭。

长寿食物｜7. 冬菇

营养成分：蛋白质、维他命D、维他命B

功效：增免疫力，有助抗癌抗病毒

富冈美智子通常会用干香菇制作高汤，配搭海带、味噌汤、调味料、醋、咖哩等材料。

长寿食物｜8. 姜

营养成分：维他命A、E、B与少量维他命C，膳食纤维、钾

功效：增强免疫力及新陈代谢，纾缓胃部不适及感冒症状

富冈美智子表示，通常会把大量生姜加入味噌汤，用作调味品、酱汁、腌料的原料之一。同时生姜亦是纳豆、鱼和面条的完美配料，她平常亦爱饮用加入干枸杞、肉桂、抹茶等配料的姜茶。

资料来源：CNBC

