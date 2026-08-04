深圳滨海大道地陷现巨坑 5线全封当区大塞车｜有片

深圳主要干道发生严重地陷意外。深圳滨海大道周二（4日）上午发生严重地陷。东往西方向路面突然出现一个约两条行车线宽的巨坑，导致附近路段严重挤塞。当局紧急封路抢修，所幸事件未造成任何伤亡。

深铁投等多部门到场原因待查

据南方都市报等内媒报道，事发于上午9时许，地点位于滨海大道西行方向、靠近沙河立交的路段，即深圳湾公园北坡附近。现场照片显示，巨坑占据了两条行车线，工程人员已用水马将现场围封进行紧急施工。

深圳滨海大道地陷，现巨坑。 南方都市报

深圳滨海大道地陷，引发网民热议。

出事地点疑邻近地铁13号线施工区。

深圳地铁声明。

受事故影响，该路段一度仅剩一条行车线开放，车龙绵延近2.5公里。其后，主路5条行车线全部封闭，车辆需改道辅路通行。

深圳地铁于中午通报，确认事发后南山区应急、交通、住建及深铁投等部门已即时赶赴现场处置，并对周边路段实施交通管制。通报强调，事故未造成人员伤亡及财产损失。由于地陷位置邻近地铁13号线施工区域，但通报未有明确将两者直接关联，仅表示沉降原因仍待进一步核查。