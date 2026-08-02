15只水饺卖¥5｜广州「穷人恩物」面店爆红 食客：物价回到90年代

内地餐饮市场近期吹起一阵「平价风」。据内媒《广州日报》报道，广州市内涌现多间主打极低价格的「平价食堂」，以「物价回归90年代」作招徕，推出如「5元（人民币，下同）15只水饺」、「4元清汤面」及「8.8元猪脚饭」等超平价餐单。这类食肆精准主攻外卖员、速递员及基层打工仔，凭借「薄利多销」模式在网络迅速爆红，有店主更透露每月纯利可达约3万元。

客源稳定复购率高

报道指出，位于海珠区江南大道的一间快餐店近期成为网上热话。该店合伙人阿婷表示，店内清汤面仅售4元，全店最贵单品亦只需8.8元。她透露店舖月租约5,800元，虽然定价极低，但每日营业额达2,000至3,000元，每月纯利约3万元。由于客群主要为外卖员及劳工，客源稳定，复购率高达五成。

店家公开配料 释除食安疑虑

据报，这股热潮的先行者是位于天河区东圃城中村的一间小店。店主张先生称，店舖月租仅2,100元，现时每日纯利约1,000元。高回报背后是辛勤的付出，他每天需工作长达15小时。面对外界对「平嘢无好嘢」的质疑，张先生强调食材均采购自知名品牌供应商，并主动公开配料表以释除公众疑虑。

除了面食，广州多间主打8.8元的平价猪脚饭小店亦备受追捧。有店主直言，在当前经济环境下，主攻「平价刚需」的餐饮模式才能细水长流，透过高频次、低定价的策略，与街坊建立长期信任。