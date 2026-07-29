深圳APEC会场启用 首办林业部长会议 展出机械人等高科技产品

深圳将于11月主办亚太经合组织（APEC）峰会，接待各国元首，美国总统特朗普及俄罗斯总统普京等均表态计划出席。峰会主会场、位于香蜜湖的深圳国际交流中心昨日正式启用，举办APEC林业部长级会议，接待来自21个经济体和7个国际组织的代表，国务院副总理何立峰出席开幕式并致辞。会场内部面貌首度曝光，现场展出了机械人马拉松冠军「闪电」等中国高科技产品。

2026年APEC林业部长级会议昨日在深圳国际交流中心开幕。深视新闻报道，作为APEC「中国年」系列活动之一，本次会议主题为「增强亚太森林韧性，共享全民生态福祉」。会议由自然资源部指导，国家林业局、广东省政府、深圳市政府联合主办。

外国代表在会场拍照留念。 新华社

会议大厅空间阔落

这是深圳国际交流中心今年初竣工后，首次官宣承办大型会议活动，为11月的领导人峰会热身。根据官媒发布的会场照片，整个会议大厅空间开阔恢宏，天花板由错落交织的菱形网格灯组成，线条流畅优雅。主礼台中央巨幅背景板清晰标注「APEC林业部长级会议」英文字样，两侧对称分设高清电子显示屏。

国务院副总理何立峰昨日南下深圳，为APEC林业部长级会议开幕式致辞。何立峰强调，中国始终致力于维护全球生态安全，为亚太地区乃至全球生态文明建设贡献了中国智慧、中国方案。在各方共同努力下，亚太地区成为扭转全球森林资源下降趋势的主要力量。

深圳国际交流中心启用，将接待APEC峰会元首。 21财经

深圳国际交流中心是香蜜湖片区「一馆三中心」项目的主要地标。整个项目总建筑面积达47万平方米，包含21.6万平方米会议中心及配套酒店，其中主会场面积5000平方米、宴会厅3800平方米，各类规格会议室约60间，最多可同时容纳超1万人使用。

11月将接待峰会元首

项目由中国工程院院士何镜堂团队设计，会议中心屋顶采用深远挑檐设计，犹如展翅高飞的大鹏，呼应深圳「鹏城」的别称。官方称，未来这里将提供四大服务：国际会议（可承办APEC、G20等元首级会议）、商务活动（万人级会展）、政务接待、文旅融合。这是继2011年北京举办APEC林业部长级会议后，时隔15年APEC再次在中国举办生态领域专业会议，并选择了南海之滨、拥有城市湿地资源的深圳。本月26日，全球首个政府间国际合作组织——国际红树林中心在深圳正式运行，旨在推动红树林保护、修复。

