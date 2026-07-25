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台风红霞︱深圳预警升为蓝色 极可能正面吹袭惠州今午将「五停」

湾区时事
更新时间：09:50 2026-07-25 HKT
发布时间：09:50 2026-07-25 HKT

台风「红霞」逼近香港，而一河之隔的深圳亦受影响。计划北上的香港人留意天气变化。深圳市气象台今日（25日）早上8时将全市台风白色预警信号升级为蓝色，台风「红霞」即将进入深圳500公里范围内，并向广东中东部海域进一步靠近，今天夜间起深圳风雨逐渐增大。

「红霞」今日早上由强热带风暴级加强为台风级。目前，其中心附近最大风力有12级。早晨5时其中心位于广东汕尾东南方向约450公里的南海东北部海面上，广东气像部门预测，「红霞」极可能正面袭击惠州，带来严重风雨影响。今日下午2时防风Ⅰ级应急响应启动后，在全市范围内实行「五停」（停课、停工、停产、停运、停业）。

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综合内媒报道，预计「红霞」将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，向粤东沿海靠近，今天夜间至周日（26日）早晨将在香港到广东惠来一带沿海登陆。

随著台风「红霞」的持续加强并移近，截至今日早上6时50分，多个地区「停课信号」生效。当中包括：
‧潮州市的湘桥区、朝安区、饶平县
‧汕头市：潮南区、澄海区、朝阳区、龙湖区、金平区、濠江区、南澳县
‧揭阳市：普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县
‧汕尾市：陆河县、海丰县、城区、红海湾、陆丰市
‧惠州市：惠东县、大亚湾区
‧深圳市（含深汕特别合作区）：深汕特别合作区

另外，梅州、河源、韶关、珠海、江门等市范围，有辖区台风预警信号最高发布至蓝色。广州、东莞、深圳（除深汕特别合作区）、肇庆、佛山、中山等市，有辖区台风预警信号最高发布至白色。
 

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