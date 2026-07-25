台风红霞︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」

台风「红霞」逼近香港，而一河之隔的深圳亦受影响。计划北上的香港人留意天气变化。深圳市气象台今日（25日）早上8时将全市台风白色预警信号升级为蓝色，台风「红霞」即将进入深圳500公里范围内，并向广东中东部海域进一步靠近，今天夜间起深圳风雨逐渐增大。

出行前可留意相关通知

深圳地铁表示，将根据应急预案并视乎台风影响，采取地面与高架区段限速运行、甚至提前结束运营等调整措施。此外，7月26日早间将根据届时的天气状况，不排除推迟全线运营时间。请广大乘客提前做好出行规划，搭乘地铁前密切关注深圳地铁最新公告。

同时，受风暴影响，深圳多个景区已宣布25日起临时关闭，包括东山鹿嘴旅游区、东涌沙滩、西涌沙滩、南澳第一沙滩及玫瑰海岸等。

「红霞」今日早上由强热带风暴级加强为台风级。目前，其中心附近最大风力有12级。早晨5时其中心位于广东汕尾东南方向约450公里的南海东北部海面上。



广东气象部门较早前预测，「红霞」极可能正面袭击惠州，带来严重风雨影响。有指，台风将于周六（25日）夜间至周日（26日）早晨在香港到广东惠来一带沿海登陆，过程维持时间长、累计雨量大、致灾风险高。



中央气像台7月25日6时继续发布台风橙色预警、强对流天气蓝色预警，发布暴雨橙色预警。经综合研判和应急会商，中国气像局启动重大气像灾害（台风、暴雨、强对流）Ⅱ级应急响应。今日下午2时防风Ⅰ级应急响应启动，惠州市范围内实行「五停」（停课、停工、停产、停运、停业）。

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综合内媒报道，预计「红霞」将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，向粤东沿海靠近，今天夜间至周日（26日）早晨将在香港到广东惠来一带沿海登陆。

随著台风「红霞」的持续加强并移近，截至今日早上6时50分，多个地区「停课信号」生效。当中包括：

‧潮州市的湘桥区、朝安区、饶平县

‧汕头市：潮南区、澄海区、朝阳区、龙湖区、金平区、濠江区、南澳县

‧揭阳市：普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县

‧汕尾市：陆河县、海丰县、城区、红海湾、陆丰市

‧惠州市：惠东县、大亚湾区

‧深圳市（含深汕特别合作区）：深汕特别合作区



另外，梅州、河源、韶关、珠海、江门等市范围，有辖区台风预警信号最高发布至蓝色。广州、东莞、深圳（除深汕特别合作区）、肇庆、佛山、中山等市，有辖区台风预警信号最高发布至白色。

