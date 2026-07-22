手机充电著火︱东莞女床上玩到瞓著 双手遭烧伤最严重九级伤残

不少人习惯手机机不离手，临睡前，即使手机正在充电，仍然不断滑手机。近日，东莞发生一宗手机充电期间著火，导致机主严重烧伤。

深圳衞现「第一现场」报道。广东东莞一名陈姓女子早前边充电边刷手机，未几就睡著。岂料手机半夜突然起火，陈小姐被烧得痛醒，即时忍痛从出租屋里逃了出来。

虽然著火面积只有约一平方米，但却造成陈小姐严重烧伤，两处六级伤残、一处九级伤残，十只手指没有一个是完整的。

报道指，陈小姐首期治疗花费30多万元（人民币‧下同），后续还要长期治疗康复。

陈小姐后来向卖手机的网店和房东提告。法院判决，销售商卖的手机存在产品缺陷，承担60%责任，须赔偿63万多元，销售商如果认为事故责任源于产品生产环节，可另向生产商追偿；陈小姐自身存在安全疏忽，承担40%责任，此外，针对手机销售商无法清偿的债务部分，由二手房东在10%范围内承担补充清偿责任。