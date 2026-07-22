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珠海原副市长张宜生被查 曾因14死事故被处分

湾区时事
更新时间：18:35 2026-07-22 HKT
发布时间：18:35 2026-07-22 HKT

再有珠海前高层落马。广东省纪委监委昨日公布，珠海市政协原党组成员、专职常委张宜生涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。张宜生曾任珠海市副市长，2021年珠海石景山隧道发生造成14人死亡的透水事故，张被警告处分，后调任市政协。

张宜生也是自今年3月以来，继广东省政协原副主席郭永航、广东人大常委会财经委原副主任委员何宁卡之后，4个月来第3位落马的珠海前高层。郭永航及何宁卡分别曾任珠海市委书记、市长。

现年61岁的张宜生，江苏泰州人，自2002年起就在珠海任职，曾任香洲区委书记、区长、珠海（国家）高新技术产业开发区党委书记，2017年1月起担任珠海政府副市长。

2021年7月15日，珠海兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道施工段发生严重透水事故，14名工人遇难。同年10月，广东省纪检监察机关对珠海党委政府、有关监管单位公职人员和国企人员共27人予以追责问责，其中给予副市长张宜生政务警告处分。

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