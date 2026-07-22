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广东城际线新站即将营运 白云宝安机场轨道直连100分钟内可达

湾区时事
更新时间：11:50 2026-07-22 HKT
发布时间：11:50 2026-07-22 HKT

穗深城际铁路竹料至新塘南段与东莞西联络线将于近日开通营运。届时，深圳宝安、广州白云机场便有直达轨道交通连接，出行时间可以压缩在100分钟内。

大湾区「一小时生活圈」加速

深视新闻报道，穗深城际竹料至新塘南段全长48.2公里，新设钟落潭东、九佛、佛塱、新龙、镇龙、永宁北、永宁南等7座车站。

这条线路开通后将衔接已营运的穗深城际新塘南至深圳机场段、广州东环城际，实现宝安机场和白云机场的直连。

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此外，新线路还将经过高铁广州新塘站、高铁虎门站等交通枢纽，进一步加强空铁联运，方便沿线市民旅客出行。

报道指，新线路营运初期，广州地铁集团将安排宝安机场与白云机场之间每天两对「大站快车」往返列车，最快100分钟内抵达，后续还将根据客流密度以及旅客需求进一步动态调整列车开行班次。

得益于新线路的衔接，旅客也可以选择在竹料站进行广州东环城际和穗深城际的快捷换乘，竹料往返白云机场约每14分钟一班，竹料往返深圳宝安机场每日共有26.5对列车。

此外，随著东莞西联络线的同步开通，广州地铁集团还将新增「深圳机场—琶洲、深圳机场—肇庆」的大站快车或特快列车交路，深圳机场到琶洲最快约1小时，深圳机场到肇庆最快约139分钟。

新线路也将进一步织密珠三角城际铁路网路，强化深圳与广州、佛山、惠州、东莞、肇庆、清远等城市的轨道交通联络，加速建构大湾区「一小时生活圈」。

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